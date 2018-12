Skeie blir spillende trener for Rørvik

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Vi har en veldig god spillerstall, og håper på å hente noen til. Kanskje noen fra Namsos, smiler Andreas Skeie.

Han legger ikke skjul på at han ønsker seg Tord Joten og Kay Rune Edvardsen tilbake til Rørvik.

– Vi er gode kompiser, og spør du meg er disse to forskjellen på Namsos og Rørvik nå. Kommer Tord og Kay tilbake har vi et sterkere lag enn Namsos. Jeg får prøve å spille litt på samvittigheta deres, smiler Skeie lurt og legger til at han ikke har vært i kontakt med Namsos om dette.

– Har noe å bidra med

30-åringen har i år spilt for Kolvereid, før han gikk over til 3.divisjonsspill for Steinkjer.

Han begynte karrieren i Rørvik, før han meldte overgang til Namsos. I 2009 gikk Skeie til Levanger, der han ble i åtte sesonger. Etterpå vendte mannen fra Foldereid tilbake til Rørvik.

Skeie begynte årets sesong i Kolvereid i femtedivisjon, før han meldte overgang til tredjedivisjonsklubben Steinkjer. Nå er han tilbake i Rørvik – og skal nå ha treneransvaret for fjerdedivisjonslaget.

– Jeg har vært med så mange år nå, at jeg føler jeg har noe å bidra med, sier Skeie.

– Hva tenkte du da tilbudet kom?

– Først tenkte jeg at det var litt uaktuelt siden jeg nettopp hadde gått til Kolvereid. Klubben hadde en treårsplan på at jeg skulle være med, og at vi skulle rykke opp. Kolvereid IL har vært veldig forståelsesfulle når det gjelder avgjørelsen min, sier Skeie.

– Hvordan synes du Rørvik-laget har sett ut i år?

– De har vært veldig gode på å ligge bak og kontre når anledningen byr seg, men jeg synes fortsatt det er mye å gå på når det kommer til spillet. Målet mitt er å få et mer samspilt lag, sier den ferske treneren.

– Burde slått seg sammen

Skeie er ikke interessert i å snakke om hans målsetting for neste sesong – når det gjelder plassering.

– Vi gjorde en stor feil på Kolvereid i fjor, og det var at vi bestemte oss for å rykke opp. Det tror jeg er grunnen til at vi ikke rykket opp. Vi tenkte på plassering og konsekvenser av tap hele sesongen. Jeg kommer ikke til å sette en målsetting om plassering, det får eventuelt spillegruppa gjøre.

– Jeg har lyst til å utvikle eget spill. Det har vært mangelvare på Rørvik i mange herrens år, mener Skeie.

Noe av det han ser mest fram til med å bli trener for Rørvik er å følge opp unge spillere.

– Det ser veldig bra ut. Vi har mange unge, lovende fotballspillere på Rørvik, mener Skeie.

– Er laget godt nok til å rykke opp i 3. divisjon?

– Jeg vet jeg er ganske alene om å mene dette, men jeg mener at Kolvereid og Rørvik burde slått seg sammen. Ett lag med full satsing og ett lag for de som vil prioritere andre ting enn fotball. Da mener jeg vi har den bredden i stallen vi trenger for å rykke opp, men man skal aldri si aldri, sier Skeie.