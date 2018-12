Båt tar inn vann

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Fredag morgen ble det meldt at en båt holder på å synke i Flatanger. Nødetatene har rykket ut til stedet hvor båten befinner seg.

– Brannvesenet fra Namsos er undervegs, mens brannvesenet i Flatanger er på stedet, forteller Vegard Håskjold ved 110-sentralen.

Han kan videre opplyse at det er en 50 fot stor båt som tar inn vann, og brannvesenet hjelper til med å pumpe ut vannet i et forsøk på å hindre at den skal synke.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med hendelsen.

– Det skal ikke ha vært noen dramatikk, sier Håskjold.