Christian (16) gir deg de beste juletretipsene

BANGSUND: – Jeg fant ut at det kunne være artig å prøve meg som juletreselger, og da snakker vi om kortreiste trønderske trær, ikke import fra Europa, sier Christian Flaten (16) fra Klinga.

Denne siste helga før jul har han juletreutsalg på bensinstasjon på Bangsund.

Håndplukket

– Jeg prøvde så vidt i fjor også, men i år har jeg satset litt mer og fått en bra plass å stå, og det ser bra ut så langt, sier han.

– Kortreiste trær?

– Jeg har en onkel som dyrker juletrær i Trondheimsområdet, og jeg har vært der og hjulpet til i sommer. Så noe av lønna for jobben har jeg tatt ut i juletrær, forteller Christian.

– Så dette er dine egne trær?

– De er gjødslet, stelt og håndplukket av meg, slik at det er kun de beste trærne som er med til Bangsund, forsikrer juletreselgeren.

– Hva er trenden i år? Når det gjelder naturlige juletrær?

– Norsk gran og fjelledelgran, kanskje med en liten overvekt på den siste. Furu har jeg ikke hatt spørsmål om så langt, sier Christian.

Juletretips

– Dine beste tips for å bevare treet gjennom jula?

– Juletreet må holdes jevnt fuktig, men det er viktig å ikke drukne det, sier han.

Og legger til at du bør ta inn treet noen timer før du skal pynte det slik at det får tid til å akklimatisere seg.

– Før du setter på foten er det viktig at du sager av 2–3 centimeter nederst på stammen slik at du får åpnet porene igjen slik at treet får trekke vann. Når vi kapper trærne blir det som ei hinne over kuttflata og det er denne som må bort, sier han.

– Og da er det bare å vanne i veg?

– Den første dagen er det viktig at du ikke vanner for mye, heller litt flere ganger, slik at treet begynner å ta til seg vann. Deretter jevn vanning framover, da har du et tre som står fint til langt utpå nyåret, mener juletreeksperten.

Kun de beste trærne

– Hvordan har salget vært?

– Brukbart så langt. Jeg regner med at trykket kommer i helga. Så jeg skal holde på til jeg er tom for trær, men det går raskt unna, sier han.

– Hva koster et tre?

– Fra 450–650 kroner avhengig av type og størrelse. Noen vil ha små slanke trær, noen vil ha store trær med mye volum og tette greiner, så jeg har litt for enhver smak, sier juletreselgeren.

Og det er ikke bare bangsundingene som har sansen for trærne til Christian Flaten.

– Det toppet en kar her litt tidligere i dag som fortalte at han hadde trålt byen uten å finne noe han likte. Her var han fornøyd etter bare ett minutt, kvalitet behøver ikke å koste mer, ler Christian.

Som også tilbyr å levere jultreet heim på døra.

– Hvis det er noen i nærområdet Bangsund-Namsos som har behov for å få levert et tre på døra, så ordner vi det uten at det koster noe ekstra, sier juletreselger Christian Flaten (16).

