Stjerneskudd fra Bergen til Rørvikdagan

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Til tross for bare fire utgitte singler har den unge pop-kometen Halie fra Bergen allerede unnagjort 20 festivaljobber, med Øyafestivalen, Bergenfest, Slottsfjell og Pstereo blant høydepunktene fra festivalsommeren 2018.

Før festivalsesongen 2019 starter er 18-åringer blant de mest ettertraktede nye navnene. Fredag 26. juli deler hun scene med blant andre Kari Bremnes og Raga Rockers under Rørvikdagan.

Kometkarriere

Vegen til de store scenene har vært kort, men statusen som et av landets største sangtalent har Halie gjort seg fortjent til. Da hun holdt sin konsertdebut under Vill Vill Vest i 2017 var det ikke nok plass i lokalet. Konserten høstet en eventyrlig sekser-anmeldeldelse i BT, mens «musikkbibelen» NME trakk henne frem som et av festivalens definitive høydepunkt.

Bergens nye stjerneskudd har blitt omtalt «den nye unge lovende». Påstanden ble ytterligere forsterket etter opptreden på Bylarm tidligere i år, hvor en fullsatt Sentrum Scene fikk en stor musikkopplevelse. Konserten resulterte i hyllest fra et samlet kritikerkorps, og Halie ble umiddelbart hanket inn som ukas gjest i Lørdagsrevyen på NRK.

Et eksepsjonelt talent

– I tillegg til å gi publikum noen av landets sterkeste og mest etablerte liveartister, har vi en ambisjon om å også vise fram artistene som vil prege oss i årene som kommer. Halie er et av navnene vi tidlig satte på lista over artister som hører hjemme på scenen under Rørvikdagan. En konsert med Halie er en fremvisning i et helt eksepsjonelt talent. Jeg er overbevist om at Halie vil begeistre publikum når Pollen i Rørvik fylles neste sommer, sier Eystein Fiskum Hansvik, promoansvarlig i Rørvikdagan.