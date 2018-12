Blar opp tre millioner til ny kunstgressbane

NAMDALSAVISA

FLATANGER: – Dette er en kjempeviktig sak for oss. Vi vil ta ansvar for å gjøre Flatanger til en attraktiv kommune å bo i. Folk må ha lyst til å bo her, ikke bare arbeide her, sier daglig leder Per Anton Løfsnæs til Flatangernytt.

– Overlykkelig

Ildsjel og idrettslagets prosjektleder for den nye kunstgressbanen, Håvard Angen Haarstadstrand, kunne ikke ha fått en bedre julegave.

– Jeg er en overlykkelig mann i dag, sier Haarstadstrand til nettstedet.

Kommunen bygger

Kommunestyret i Flatanger vedtok i november at Flatanger kommune skal bygge kunstgressbane på Lauvsnes, og også stå ansvarlig for framtidig vedlikehold og drift.

For at dette skal gjennomføres ble det satt ned flere forutsetninger:

Det skal oppnås grunnavståelse til formålet i umiddelbar nærhet til skole og barnehage på Lauvsnes. Det må på plass tilsagn om spillemidler på minimum det som er forutsatt i vedlagte utredning. Det må oppnås en ekstern finansiering (private/næringsliv/organisasjoner/sponsorer) ut over spillemidler, til formålet på minimum 3,5 millioner kroner og prosjektet må legges inn i kommunens budsjett og økonomiplan for 2019–2022.

Med den storslåtte gaven fra Bjørøya AS har man langt på veg innfridd forutsetninga om ekstern finansiering.

Den nye kunstgressbanen skal ligge like ved skole og barnehage, og vil bli en etterlengtet arena for de idrettsinteresserte. De siste årene har interessen for fotball i kommunen bare økt.

Banen i Vik holder ikke dagens standard, og idrettslaget har fått bekymringsmelding fra fotballkretsen om banens tilstand.

