Blomster til gode medmennesker

NAMDALSAVISA

Berit Lona og Joar Haugan, Høylandet legekontor

De er alltid blide og trivelige, uansett hvor travelt de har det. Måten de behandler syke barn på når de kommer til legekontoret, er fenomenal.

Torbjørn Engen, Overhalla

Gjør en fantastisk jobb som leder for trenerteamet som har ansvaret for Namsos IL Fotballs J17-lag. Torbjørn og teamet stiller alltid opp for jentene og tilbringer mange timer på treningsfeltet. «Vi»-følelsen står sentralt.

Hjemmesykepleien ved Namsos bo- og velferdssenter

De gjør en fantastisk jobb og yter omsorg flere ganger i løpet av døgnet til dem som trenger det. Mange pårørende står bak ønsket om en påskjønnelse.

Gøril Øien og Mona Fossland, Fosslandsosen

De har i mange år jobbet med Otterøy skolekor, spesielt forestillinga Arnfinn og Guru trekkes fram. Uten deres innsats og engasjement, hadde det ikke vært noe kor ved skolen og et viktig kulturengasjement hadde vært fraværende.

De ansatte ved Spar Overhalla

Betjeninga tar imot sine kunder med et smil – og handlende føler at de blir sett på som gjester. «Gamle» kunder kan få både en klem og en god latter når de besøker sin butikk.

Hjemmesykepleien i Grong

De ansatte betegnes som imøtekommende og alltid blide og de gjør sine oppgaver på en forbilledlig måte. En person som har besøk flere ganger i uka, snakker på vegne av flere når han gir uttrykk for sin fornøydhet.

Ortopedisk avdeling D 3, Sykehuset Namsos

En helt super gjeng som skaper en helt spesiell atmosfære ved at de bestandig er blide og hjelpsomme. Sykepleierne gjør en fantastisk jobb for pasientene.

Hege Skåle, Joker Lierne

Som en ekstraservice holdt hun butikken åpen utover vanlig åpningstid like før fuglejakta i høst. Det gjorde at både lokale og tilreisende jegere fikk mulighet til å handle «i siste liten».

Brøytemannskapet hos Sverre Havik AS

Sjåførene fortjener ros for jobben de gjorde med vintervedlikeholdet. Våre tipsere trekker spesielt fram hvor velordnet Selnesvegen var sist vinter. – Jeg trodde jeg var i storbyen, så fint var brøytinga utført, sa vår tipser.

Terje Toftesund, Kolvereid

Beskrives som ei ildsjel i arbeidet med å skape Rosenborgs største supporterklubb utenfor Trondheim. Han har fått markedsført Kolvereid og Ytre Namdal foran et fullsatt Lerkendal.

Sven Mikael Barø, Overhalla

Sist vinter laget han skispor fra Skistad i Overhalla til løypa fra Snøhytta på Geitfjellet. Det har gitt et tilbud til stadig flere skigåere som har «oppdaget» et nytt turområde.

Hege Trana, Namsos

Tok initiativ til å sørge for at kirkegården framsto velstelt til 17. mai. Fem damer stilte opp med rive og raket løv. Det ble over 30 sekker før de sa seg fornøyde.

Sissel Thorsen, Jøa

Legger ned mye arbeid med Dun andelslandbruk. Hun er med på å gi andelseierne gode opplevelser og masse grønnsaker. Dugnadslørdagene trekkes spesielt fram.

John Chr. Johansen, Namsos

Han er en ildsjel som gjør en formidabel innsats for turnerne i Namsos. beskrives som ei drivkraft som legger til rette for at over 250 barn får et fint tilbud.

Ingvar og Marie Lunde, Høylandet

To dager i uka kjører de folk til butikken og henter dem når handleturen er over. De tar seg god tid og bærer også inn varene for sine passasjerer.

Børge Kjellsand, Namsskogan

En person som aldri er tung å be, står det i tipset. Spesielt trekkes fram arbeidet med å få etablert en lekeplass i boligfeltet.

Eva Børstad og Harald Elverum, Høylandet

De beskrives som gode naboer til sykeheimen og spesielt nevnes at de har god kontakt med dem som bor i boligene rundt sykeheimen. De bidrar med omtanke og trivsel.

Håvard Hårstadstrand, Flatanger

Flatangerfotballens ildsjel de siste årene. Uten hans engasjement hadde det neppe vært spilt fotball i bygda. Han tar seg stort sett av alle oppgaver i den forbindelse.

Johnny Gipling, Namdalseid

Han får blomsten på vegne av dugnadsgjengen som viste stort engasjement knyttet til utbygging av Lyngen skytterbane på Sjøåsen og for gjennomføring av årets vellykkede Norgescupstevne i skyting.

Jon Hildrum, Namsos

Han er leder i Namsos judoklubb, en klubb som satser på både topp og bredde. Klubben har et godt miljø hvor det bestandig er et smil, samtidig som respekt for andre vektlegges.

Vigdis Kutschera, Kolvereid

Hun er aktiv i det frivillige menighetsarbeidet og har lagt ned en stor dugnadsinnsats for Kolvereid kirke.

Yngve Strøm, Kolvereid

Arbeid knyttet til Kolvereid båtforening og småbåthavna er hans engasjement. Det blir mange dugnadstimer til stor glede for dem som har båtplass.

Ove Bolkan og Tore Hansen, Namsos

I løpet av en fotballsesong tilbringer de mange timer i Kleppen. Uten deres innsats med snømåking, hadde det ikke blitt spilt cupkamp mot Brønnøysund i mars. De er fortsatt engasjerte, selv om egne unger ikke lenger er aktive for NIL.

Arne Forsland, Grong

Fortjener blomsten for sin store dugnadsinnsats knyttet til laksens vilkår i Namsen. Han var spesielt engasjert i furunkulosesaken.