KOLVEREID: I går kveld ble flere husstander på Kolvereid uten vann. Dette skyldes at det nå leveres vann til Kolverieid fra Rørvik på grunn av vannbrudd på hovedledninga ved Finnehøgda.

Dette gjør at høytliggende husstander er uten vann, og resten vil få lavt vanntrykk. Nærøy kommune melder at skaden er lokalisert og at det arbeides med å utbedre den.