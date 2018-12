Slik var julenatta

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: – Det har vært veldig stille og rolig i natt. Vi får håpe det vedvarer, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Frank Brevik.

Fremdeles vanskelige kjøreforhold

I dag vil temperaturene ligge over null i hele Namdalen, og det meldes om fortsatt vanskelige kjøreforhold i Trøndelag. Det er også utstedt kulingvarsel fra Rørvik og nordover.

Dette er tekstvarselet for Trøndelag fra yr.no: Vestlig stiv kuling og periodevis sterk kuling utsatte steder, sent i kveld minkende til frisk bris. Regn, snø over 400-600 m.

Julestemning

I NA finner du flere saker med mye julestemning. I dag kan du blant annet lese om ateistens julesang og at julenissen ikke lengre bor bare på Nordpolen.

Du finner også julenovella "IT-Andersen og julenissen", ei novelle som mange helt sikkert kan kjenne seg igjen i.

For disse damene går fortsatt tankene til sjøfolka når jula nærmer seg «Gikk tanken som snarast over havet», fortsetter D.D.E. i shantyen – og for damene i De eldres hygge går fortsatt tankene til sjøfolka når jula nærmer seg.