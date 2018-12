Avlyser planlagte båtturer

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Namsos bys historielags båtturer til ulike historiske plasser har vært svært populære. I løpet av de årene de har holdt på med disse guidede turene har over 2.000 passasjerer vært med. Men nå er det slutt.

– Det blir for dyrt

– I fjor betalte vi 37.000 kroner per tur med MS Foldafjord. Nå har Fosen Namsos sjø økt prisen til 62.000 kroner per tur. Med det for øye har styret i historielaget vedtatt å avlyse sommerens planlagte turer til Hortavær og Sklinna, sier Gunnar Hojem og legger til:

– Dessverre, må vi si. Vi beklager dette på det sterkeste, men med en sånn prisøkning fra rederiets side, ville vi vært nødt til å øke billettprisen til et sted mellom 1.700 og 2,000 kroner, og det blir for dyrt.

Prisen på sommerens båttur var 850 kroner. Inkludert i billettprisen var mat, kaffe med kaffebrød og guiding.

Vondt å svelge

– Har Fosen Namsos sjø oppgitt noen grunn for den formidable prisøkninga?

– Han jeg snakket med skyldte på høyere dieselolje, men det er jo bare sprøyt. Den er ikke blitt dyrere, argumenterer Hojem som medgir at det er en bitter pille å svelge at de nå må avlyse båtturene som har vært så populære.

– Har tatt feil pris

Administrerende direktør Grete Fuglem Tennås i Fosen Namsos sjø bekrefter prisøkninga overfor NA. Hun forklarer det med at det tidligere år har vært gjort en feil i beregning av prisen for å leie MS Foldafjord.

– Prisen historielaget fra før av har betalt har vært for lav, og ikke dekket våre kostnader, sier hun.

– Hvilke feil er gjort?

– Det er både at prisen ikke reflekterte hele den strekninga turen gikk og at prisen i fjor ikke reflekterte riktige bemanningskostnader. Vi opererer med fartsområder i vårt felt, og MS Foldafjord går vanligvis i fartsområde tre. Disse charterturene har vist seg å gå i fartsområde fire, noe som igjen utløser krav om mer bemanning blant annet med en ekstra styrmann. Det betyr ekstra kostnader for oss, sier hun.

– Historielaget avlyser nå sommerens planlagte turer fordi de må øke billettprisene radikalt. Hva har du å si til det?

– At vi er et privat selskap som må ha dekket våre kostnader. Hvis disse turene er veldig populære må folk være villig til å betale det det koster. Vi kan i alle fall ikke ta den ekstra kostnaden for folk. Disse charter-turene har vært et rent tapsprosjekt for oss, svarer Fuglem Tennås.