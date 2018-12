Festbråk i Namdalen

NAMDALSAVISA

Den første meldinga politiet fikk fra utestedet i Namsos kom klokken 00.18.

Flere bråkmakere

Da fikk de melding om en bråkmaker som var beruset og vanskelig.

Politiet dro til stedet, og en mann i 20-årene ble innbrakt arresten.

Klokken 02.25 kom den andre meldinga. Denne gangen var det ei beruset dame i 20-årene som ble innbrakt fra utestedet, og hun blir anmeldt for ordensforstyrrelse.

Noen timer senere, klokken 04.50 natt til andre juledag, fikk politiet ei melding om festbråk på Vikna. Innringeren klagde på at naboen hadde fest, og at deltakerne hoppet i gulvet.

Politiet hadde ingen å sende, så var ikke på stedet.

Meldinger fra Trøndelag

Bortsett fra de tre meldingene om feststøy er det ingen meldinger fra Namdalen i politiloggen, men klokken halv åtte onsdag morgen meldte politiet at de rykket ut etter melding om ei ulykke hvor en person skal ha falt ut av ei bygning på Møllenberg i Trondheim.

Det viste seg like etter ikke å være snakk om et fall, og helse melder at pasienten er bevisst og oppegående, og at turen gikk til legevakta.

Tidligere på natta, nærmere bestemt klokken 4.00, meldte også politiet om at de hadde pågrepet en gjenganger som sto med vinkelsliper for å få løs en sykkel i Ila, og at vedkommende ble innbrakt arresten.

Været andre juledag

Slik blir været i Trøndelag andre juledag:

Nordvest bris, frisk bris utsatte steder. Sludd eller snø lengst sør, ellers oppholdsvær. Fra i formiddag sør og sørvest bris, økning til liten kuling på kysten. Regn, snø over 600-800 meter, stigende snøgrense utover dagen. I kveld avtagende nedbør i sør.

