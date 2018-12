– Ikke på kjøkkenet det skal smelle på nyttårsaften

NAMDALSAVISA

– Komfyrbrann er den vanligste brannårsaken i norske hjem og nesten halvparten av alle dødsbranner er relatert til alkohol. Vær forsiktig og følg med når du skal arrangere årets siste fest, sier brannekspert Øystein Øren i Frende Forsikring i pressemeldingen.

Det er nettopp kombinasjonen av fest, alkohol og matlaging skremmer som brannekspertene.

Gjør tekniske feil

I løpet av 2017 rykket brann- og redningsvesenet ut til mer enn 3300 boligbranner. Nesten halvparten startet på komfyren, men de fleste oppsto som følger av glemsomhet og tekniske feil.

- Tørrkoking, tørrsteking og overoppheting av olje og frityr er typiske brannårsaker i julemåneden desember, sier Øren.

Livsfarlig

En rapport fra Norsk brannvernforening har vist at nesten halvparten av de som har dødd i brann i Norge var påvirket av alkohol selv, eller at de døde i en brann forårsaket av noen som hadde drukket.

- Dette er skremmende tall og folk må tenke seg mer om før de går i gang bak grytene. Ikke drikk før du lager nyttårsmaten, og dropp for all del å lage varm nattmat hjemme etter at du har fått i deg alkohol, sier Øren og legger til:

- Hvorfor er det ikke like selvsagt at du ikke skal lage mat når du er beruset som at du ikke skal kjøre bil med promille?, spør han.

10 råd for branntrygg nyttårsfeiring: (Kilde: Bergen brannvesen og Frende Forsikring)