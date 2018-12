NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nå er det flere tidligere finalister som reagerer på det de mener er urent spill i kulissene.

Det melder VG.

I år har deltakere reagert på det de mener er føringer og favorisering. Men det er ikke bare i år deltakere mener det er blitt trikset i kulissene i realityserien på TV 2.

– Lekset opp

Morten Heggdal som vant «Farmen» i 2013, er en av tidligere finalister som er blitt intervjuet av VG.

I intervjuet forteller han om en episode som opprørte ham voldsomt. Han var storbonde og lå godt an med ukesoppdraget. Det eneste som gjensto var husvask – noe de ventet med til det siste for å slippe å gjøre det flere ganger.

– Det fikk jo alle i produksjonen med seg. Den morgenen vil skulle vaske, og normalt ville ha god tid før mentor kom, ble vi vekket med beskjed om at mentor og kona var på vei. Det var så åpenbart at de ville ødelegge. Husvasken var det første de sjekket. Vi hadde null sjanse til å rekke det, og vi strøk. Jeg lekset opp for Gaute. Som den voksne mannen jeg er, som hadde reist fra familien for å være med, ville sikre meg finalekniven på rettferdig vis. Så jeg var veldig sint. Hadde jeg ikke vunnet senere, ville jeg vært enda mer opprørt, sier han til VG.

– Tøff i trynet

Heggdal er full av lovord om tidligere deltakere som har tatt opp kampen mot det påståtte jukset. Som Kjetil Nørstebø som ble slått på målstreken i årets utgave.

– Kjetil er tøff i trynet. Ved hjelp av subjektiv bedømming i kamper, kan TV 2 sørge for at de deltagerne de ønsker å bruke mye tid på, går videre. Jeg opplevde ingen deltagerjuks i vår sesong, men når TV 2 sier det ikke er mulig å jukse, så stemmer ikke det. Det hadde vært mulig for fem år siden, i hvert fall.

Han mener et minstekrav for å gjenopprette troverdigheten, er å la en uavhengig part få kvalitetssikre tidslinjene i finaledøgnet.

– Da går det ikke på om det var juks, men om muligheten for juks var til stede. Det vil også kunne fjerne mistanken fra en vinner som kanskje har spilt redelig.

Avviser

– Det er dypt menneskelig, og lett å forstå, at noen blir skuffet over å tape en konkurranse. For andre igjen fører ikke alltid deltagelsen til den positive oppmerksomheten fra seere og presse de hadde drømt om på forhånd, og det er forståelig at det også kan lede til skuffelse. Men derfra til å trekke slutningen at TV 2 og Strix med overlegg er årsaken til at de ikke vinner, opplever vi som urimelig, sier presseansvarlig for Farmen» i TV 2, Alex Iversen.

Daglig leder i Strix, Jørgen Hermansen, avviser på det sterkeste overfor VG at de med viten og vilje forfordeler enkelte deltagere framfor andre, og at de manipulerer utfallet av konkurranser, eller på noen måte forutbestemmer hvem som skal vinne.