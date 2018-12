NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi har ingen julebukker å miste. Det finnes ingen unnskyldning for å droppe refleks. Det utsetter barn, voksne og sjåfører for stor fare, sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring.

– Billig forsikring

– Det bør være like naturlig å ta på seg refleks når du går i mørket som det er å bruke bilbelte når du kjører. Refleks er en billig forsikring, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Ei undersøkelse utført for Frende Forsikring av YouGov viser at bare fire av ti sier at de alltid bruker refleks når det er mørkt.

– Dette tallet burde vært mye høyere. At seks av ti ikke tar ansvar og bruker refleks i mørket er veldig urovekkende, sier Roger Ytre-Hauge.

Personskadeforbundet LTN ser mange som har fått livet sitt snudd på hodet på grunn av manglende refleksbruk. De deler ut mer enn 10.000 reflekser hvert år.

– Tallet fra undersøkelsen er dessverre ikke overraskende, men det er lavt. En bilist i 50 km/t har bare to sekunder på å se deg uten refleks. Bruker du refleks har sjåføren ti sekunder på seg. Det kan være livreddende sekunder, sier generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad.

Stressede trafikanter

Skadestatistikken viser at desember er den måneden i året da vi krasjer mest.

Inntrykket bekreftes av Frende-undersøkelsen der 34 prosent sier at de har krasjet når de har det travelt.

– I undersøkelsen ser vi at de fleste krasjer med andre biler, stolper og veikanter, men mange er stresset og uoppmerksom i trafikken rundt jul. Det er spesielt farlig for barn som ikke er vant til trafikkbildet og som ikke har et forhold til hvor lang en bil trenger for å stoppe, sier Ytre-Hauge.

– Mange tror kanskje at gatelys gjør refleks overflødig. Sånn er det ikke. Refleks er like viktig i byene som langs mørke landeveier, sier Camilla Ryste i NAF.