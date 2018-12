Jenter har minst utbytte av idretten

Studien viser dermed at det kan være behov for å gå dagens idrett mer etter i sømmene.

Idrett har en sentral rolle i folkehelsearbeidet, og over 80 prosent av barn i Norge deltar i organisert idrett i løpet av barndommen.

Idretten er en av de viktigste sosialiseringsarenaene i samfunnet, og det er av betydning å undersøke idrettens betydning for psykisk helse blant barn og unge. Vi har i vår studie av om lag 1.500 barn og unge i alderen 11-14 år undersøkt om idrettsdeltakelse kan beskytte barn og unge mot de potensielle negative effektene av opplevde stressfulle livshendelser i ungdomstiden.

Ungdomstiden er en sårbar periode, og mange unge rapporterer om opplevd press, stress og belastninger i form av negative livshendelser som eksempelvis skilsmisse eller problemer på skolen.

Barn og unges erfaringer med negative livshendelser er en risikofaktor for utvikling av psykisk uhelse. Stadig flere unge sliter med depressive plager, og psykiske lidelser er nå en av de viktigste årsakene til uførhet i ung alder. Det er om lag 12 prosent av elevene i ungdomsskolen og videregående skole oppgir å være plaget av depressive symptomer, og jentene rapporterer i større grad enn guttene om slike plager.

Psykiske plager som dukker opp tidlig i livet har betydning for hvordan vi klarer oss som voksen, noe som gjør dette til et sentralt folkehelseproblem i dag.

Det er behov for å endre fokus, ikke bare undersøke risikofaktorer for utvikling av psykiske problemer, men også beskyttende, helsefremmende faktorer, altså faktorer som kan bidra til økt robusthet blant de unge.

Det er i dag en økende interesse for helsefremming, beskyttende faktorer og motstandskraft for å hindre utvikling av depressive symptomer til tross for eksponering av belastninger. Motstandskraft eller resiliens er de beskyttende faktorer, prosesser og mekanismer som til tross for erfaringer med risikofaktorer for utvikling av psykopatologi, bidrar til et godt utfall.

Det er i tidligere studier rapportert at barn og unge som opplever å ha høyere grad av opplevd kompetanse, struktur, et sosialt nettverk og et familiesamhold har bedre forutsetninger for å mestre belastninger enn barn og unge med lavere nivå av slike indre og ytre ressurser.

Resultatene fra vår studie kan tyde på at idrettsdeltakelse nettopp bidrar til å øke motstandskraften mot belastninger, spesielt blant gutter. Resultatene viser at det å delta i idrett beskytter gutter mot å utvikle depressive symptomer når de opplever belastninger i ungdomstiden, men for jentene finner en ikke den samme beskyttende effekten av idrettsdeltakelse.

Studien viser dermed at det kan være behov for å gå dagens idrett mer etter i sømmene, nettopp for å undersøke hvordan idretten i større grad kan virke helsefremmende, beskyttende og øke motstandskraften mot belastninger blant jentene.