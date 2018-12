NAMDALSAVISA

Kommunestyret har sagt ja til to søknader om etablering av tilknytningsløyper til det etablerte løypenettet for rekreasjonskjøring med snøskuter. Det gjelder ei løype til og fra Sauhytta og til og fra ei utleiehytte ved Grøndalsdammen. Kommunestyret avslo søknaden om et tilknytningsløype ved Gjersvikbukta fordi man ønsker å håndheve en streng praksis når det gjelder retningslinjene for rekreasjonskjøring.