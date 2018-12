Lynglatte kjøreforhold på fylkesveg 17

NAMDALSAVISA

God morgen - her har du dagens morgenoppdatering!

I løpet av morgenen har politiet fått flere meldinger om lynglatte kjøreforhold store deler av fylkesveg 17, mellom Steinkjer og Namsos. Nå oppfordre de bilistene til å kjøre svært forsiktig.

– En bilist ringte inn til oss i halv ni-tida og fortalte at det er omtrent ikke kjørbart noen steder. På stekninga mellom Sprova og Namdalseid skal det være snakk om underkjølt regn, som fører til svært vanskelige kjøreforhold, sier politiets operasjonsleder Stig Roger Olsen til NA og legger til.

– Vi håper virkelig folk tilpasser farten etter kjøreforholdene!

Flere vil ha forbud mot private fyrverkeri – men kompisene handler som før Feirer fortsatt med et smell – Jeg ser ikke for meg en nyttårsaften uten fyrverkeri. Det hører liksom med, sier Cato Jensen og smiler.

Mann slo til unggutter

Under en fest på Øysletta forsamlingshus på Overhalla skal en mann i 30-årene ha slått til to unge gutter i slutten av tenårene på en offentlig fest. Politiet meldte om hendelsen klokka 00.58 natt til 5. juledag.

– Vi fikk melding om at det hadde vært en håndgemeng mellom flere personer i forsamlingshuset på Øysletta like før midnatt. Flere personer er involvert i hendelsen - de to fornærmede er i ungdomsalder og en gjerningsmann i 30-årene, forklarer Olsen.

Selv om det skal ikke være snakk om alvorlige skader på de to fornærmede guttene, ble en kjørt til legevakt på grunn av skader i munnen.

Politiet jobber nå med å undersøke hva som har skjedd på festen, men det er enda uvisst om forholdet blir anmeldt.

– Vi har foretatt noe forberedende etterforskning i form av bilder. Vi vet identiteten på både de fornærmede og gjerningsmannen, sier Olsen

Havnet på taket

Like etter klokka åtte lørdag morgen rykket politiet ut til en trafikkulykke på Næringsparkvegen i Grong. Politiet skriver på Twitter at det var et kjøretøy involvert i ulykken, med en fører i bilen. Kjøretøyet havnet på taket.

– Kvinnen som befant seg i kjøretøyet hadde smerter i ryggen etter rundvelten, og ble kjørt til Namsos for en legesjekk etter trafikkuhellet.

Grått

Værmessig blir lørdagen grå og varm store deler av dagen. Gråfargede skyer blir etter alle solemerker hengende på himmelen gjennom hele dagen, og temperaturen vil være stødig rundt fire grader store deler av døgnet.

Slik lyder yrs tekstvarsel for fredag:

«Vest og sørvest frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten nord for Frøya. Sent i kveld minking til nordvest bris. Regnbyger, snøbyger over 300-500 meter.»

Rekordomsetning

Hos NA i dag kan du lese at Oasen i Namsos opplever rekordomsetning: