Mann i 30-årene slo unge gutter på fest

NAMDALSAVISA

Overhalla: Under en fest på Øysletta forsamlingshus på Overhalla skal en mann i 30-årene ha slått til to unge gutter i slutten av tenårene på en offentlig fest. Politiet meldte om hendelsen klokka 00.58 natt til 5. juledag.

- Vi fikk melding om at det hadde vært en håndgemeng mellom flere personer i forsamlingshuset på Øysletta like før midnatt. Flere personer er involvert i hendelsen - de to fornærmede er i ungdomsalder og en gjerningsmann i 30-årene, forklarer politiets operasjonsleder Stig Roger Olsen til NA lørdag morgen.

Selv om det skal ikke være snakk om alvorlige skader på de to fornærmede guttene, ble en kjørt til legevakt på grunn av skader i munnen.

Politiet jobber nå med å undersøke hva som har skjedd på festen, men det er enda uvisst om forholdet blir anmeldt.

- Vi har foretatt noe forberedende etterforskning i form av bilder. Vi vet identiteten på både de fornærmede og gjerningsmannen, sier Olsen.