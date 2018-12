Namdalen trenger en universitetscampus – også i framtid

NAMDALSAVISA

Av Hege Nordheim-Viken

Ordfører Høylandet kommune og Leder komite for Kompetanse og FoU, Namdal Regionråd

Rett kompetanse og nok arbeidskraft til de oppgaver som skal løses er viktig for Namdalen. Da må mulighetene for utdanning, etter- og videreutdanning styrkes, ikke svekkes.

Rett kompetanse, som kan defineres som rett kunnskap, evner, ferdigheter og holdninger til de oppgaver som skal løses, er en viktig suksessfaktor for å få til ønsket utvikling.

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021 har som mål å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og som bidrar til at færrest mulig faller utenfor arbeidslivet.

Fylkeskommunen har fått en viktig rolle med å legge til rette for kompetanseutvikling. I desember vedtok fylkestinget et høringsutkast til kompetansestrategi, som er verd å vie oppmerksomhet både for offentlig sektor og for privat næringsliv. Også i Namdal regionråd har vi fokus på kompetanse, noe mål, strategier og tiltak i Namdalsstrategien tydelig gjenspeiler.

Utdanning er et viktig ledd i kompetanseutvikling. I Stortingsmelding nr. 18 -2014-2015 som omhandler strukturreform i universitets- og høyskolesektoren uttrykkes det at god tilgang til utdanning over hele landet er premiss for stortingsmeldingen. I samme melding vises det også til den sterke sammenhengen mellom hvor kandidatene utdanner seg og hvor de siden arbeider, og at dette har betydning for lokalisering av studiesteder. Stortingsmeldingen slår også fast at Universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler i dag møtes med like forventninger om å bidra til regional utvikling, og samarbeidet med lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv er derfor sentralt i samfunnsoppdraget til alle universiteter og høyskoler.

I Trøndelag har vi to universiteter, NTNU og NORD universitet. De to universitetene har ulik profil, gir Trøndelag et godt utgangspunkt for muligheter innen utdanning, etter- og videreutdanning.

I Namdalen har vi god og lang erfaring i samhandling med tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), og nå Nord universitet, både gjennom deres tilstedeværelse i regionen og gjennom en partnerskapsavtale. Partnerskapet Etterutdanningsnettverk i Namdalen er et partnerskap mellom kommuner, helseforetak og tidligere HiNT. Over 24000 deltakere har gjennom dette nettverket deltatt på kurs og konferanser siden 2007.

Med campus i Namsos, og godt samspill med kommuner og helseforetak og næringsliv er det utdannet verdifull arbeidskraft og kompetanse. Nord universitet har gjennom sine styrker innenfor blå og grønn vekst, helse, velferd, oppvekst, innovasjon og entreprenørskap en profil som stemmer godt overens med både namdalske og trønderske mål og strategier.

Nord universitet sin Campus i Namsos er også godt skodd for framtida, med flere på professorskole, god dekning på førsteamanuenser, flere Ph.d. studenter. En universitetscampus i Namdalen er viktig, spesielt når undersøkelser har vist at en god del studenter blir igjen i den regionen de studerer. Med den utviklingen vi opplever i dag, vil også behovet for etter- og videreutdanning bare øke.

Fusjonen fra 1.1.2016 mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag til Nord universitet var et resultat av strukturreformen i høyskole- og universitetssektoren. Nord universitet er for tiden både i omstilling, og under press. Etter fusjonen fikk ikke Nord den økonomiske støtten de ba om for å omstille seg. Samtidig strammer NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) grepet, og krever resultater raskt. NOKUT har også stilt spørsmål med de mange campus i Nord universitet.

Universitetet er i gang med en prosess for å møte kravene. Selv om det ikke er konkludert på studiestedstruktur, er det grunn til bekymring når en leser delrapportene som utgjør grunnlaget for den beslutningen styret i Nord universitet skal ta. Et eksempel er at dekan for helse foreslår to, maks tre studiesteder. Samtidig vet vi at både kommuner og helseforetak mangler sykepleiere, og at en stor andel studenter etablerer seg nært studiested. Det er også grunn til bekymring når rapportene som produseres ikke gjengir oversikt over den verdifulle kompetansen og den gode bærekraften vi vet campus Namsos har. Det er beklagelig at Etterutdanningsnettverket i Namdalen som følge av Nord sin utmeldelse blir avsluttet. Det er også grunn til bekymring når dialogen med Nord universitet ikke oppleves god nok av naturlige samarbeidspartnere som fylkeskommune, helseforetak, kommuner og næringsliv.

Det er god grunn til å stille spørsmål ved om resultatet av strukturreformen virkelig leder fram til en styrket kompetanseutvikling for offentlig sektor og næringsliv for regioner som Namdalen.

Bekymringer rundt mulige konsekvenser av den prosessen som skjer i Nord universitet var et tema både i møte med Trøndelagsbenken på stortinget, og i fylkesting i desember. Det vil også bli tema når representanter fra Namdal regionråd sammen med representanter fra helseforetaket får møte ledelse i Nord universitet i Bodø 3. januar 2019.

Det er tidligere meldt fra kunnskapsdepartementet at strukturreformen skal evalueres. Jeg håper våre stortingspolitikere har fokus og reflekterer rundt resultatet av strukturreformen. Styrker den, eller svekker den mulighetene for å nå intensjonene i nasjonal kompetansestrategi? Har Nord universitet fått tilstrekkelige ressurser til omstilling?

Det forventes også at Nord universitet utøver sitt samfunnsoppdrag i Trøndelag, og har god dialog med samarbeidspartnere. Vi forventer at universitetet aktivt jobber for å nå intensjonene i sin strategi 2020 om å koble samfunns- og næringsliv tettere til forskning og undervisning – også i Namdalen.