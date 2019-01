NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: For Elisabeth Devik er det uproblematisk å ta på seg arbeidshabitten. Otterøydama har vært mer til sjøs enn på land etter at hun fikk et ansettelsesforhold på Hurtigruten i 2006. Elisabeth liker seg på Hurtigruten og har ingen planer om å bytte arbeidsgiver.

Det har som 53-åringen sier blitt en livsstil å være en del av arbeidsstokken på Vesterålen eller noen av de andre hurtigruteskipene. Devik har vært på flere av dem etter at hun meldte seg til tjeneste for snart 13 år siden. Det er et ønske fra eierne at det skal være rullering. Etter noen år blir de oppfordret eller beordret på andre skip.

– Jeg stortrives på jobb og koser meg når jeg er på land. Det er lett å forholde seg til denne jobben ettersom det er 22 dager om bord og like mange på land, før du på nytt mønstrer på.

Lange arbeidsdager

– De lange friperiodene er litt av gulrota for meg og mange andre som jobber på Hurtigruten. Det er litt godt å vite at det er tre uker til du skal på jobb når er ferdig med godt og vel tre ukers jobbing, sier Devik som er vokst opp på kysten og sånn sett har et forhold til Hurtigruten.

De fleste som har sitt virke på Hurtigruten jobber ti timer om dagen. Elisabeth opplever at dagene går fort når hun går om bord i Rørvik, Trondheim eller andre steder som passer i forhold til den hun skal bytte med. Devik tar seg tid til å nyte den fantastiske naturen når hun har fri og det er vær til det.

Blir ved sin lest

Hun forstår godt at folk kommer fra andre land og verdensdeler for å oppleve den vakre kysten i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og ikke minst de tre nordligste fylkene som fungerer som en magnet til asiater, amerikanere og andre som vil se Helgelandskysten, Lofoten, Finnmark og andre områder som folk er villige til å reise på dagevis for å oppleve.

– Det å jobbe på Hurtigruten er en livsstil. Vi som jobber her er en egen «rase». De fleste som velger seg dette som arbeidsplass liker å omgås folk. Det knyttes vennskap både med arbeidskolleger og kolleger, sier Elisabeth som var i julestemning selv om hun var til sjøs. Hun satte pris på at båten ble liggende litt lengre til kai i Bodø på julaften slik at det ble tid til et kirkebesøk. På kvelden var de ansatte samlet i Vesterålen-stua hvor det ble servert god mat.