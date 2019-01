40 fots båt i trøbbel i Jøssund

NAMDALSAVISA

JØSSUND: Tirsdag ettermiddag måtte brannvesenet i Flatanger rykke ut etter at det kom melding om at en båt som lå ved kai i Jøssundområdet lå og slo mot kaia som følge av kraftig sjø.

Ved 110-sentralen i Namsos får NA opplyst at det ikke var folk om bord, og at brannvesenet allerede er på plass for hindre ytterligere skader på fartøyet.

– Depotstyrken i Jøssund er på stedet, og mannskaper fra brannvesenet på Lauvsnes er på vei utover for å bistå, opplyser 110- sentralen.

De kan foreløpig ikke si noe om skadeomfanget.

Det var eieren av båten som rapporterte om vanninntaket tirsdag kveld, melder Adresseavisen.

– Det er bra med vind på Flatanger akkurat nå, så det kan nok ta en stund før vi får reddet båten, sier Jon Erik Seierstad, i brann og redningstjenesten nord i Trøndelag til avisa.