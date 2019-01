Skal oppdrett av torsk endelig lykkes? Rolf Nordmo er klar for å satse

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I 2017 ble Nordmo daglig leder for selskapet Codfarm, som er et datterselskap av Aquaculture Innovation som tilhører Norsk Havbrukssenter i Brønnøysund. Selskapene eies av Torgersen-familien i Brønnøysund.

Nordmo leder begge disse selskapene fra kontoret sitt i Namdalshagen. Codfarm ble opprettet for og igjen forsøke seg på oppdrettstorsk.

For rundt ti år siden gikk 49 av 50 slike bedrifter konkurs da de prøvde seg på oppdrettstorsk. Også for Torgersen-familien ble første generasjon oppdrettstorsk en fiasko, selv om de som eneste selskap unngikk konkurs. Nå har de planer om å prøve igjen.

– Stort potensial

Den gang var det første generasjon oppdrettstorsk som ble testet ut – nå er det fjerde generasjon fra Nofima i Tromsø som har svømt i merdene i Brønnøysund.

– Oppdrettstorsken har et stort potensial, sier Rolf Nordmo som sitter på kontoret sitt i Namdalshagen.

I 1988 flyttet veterinæren til Namsos, etter noen år i landbruksdepartementet der han hadde ansvaret for innførsel av levende dyr i Norge. Siden har han vært leder for Veso Vikan, og en rekke oppdrettsselskap i både Belgia, Brasil og Norge.

I disse dager leveres siste fjerdedel av oppdrettstorsken til slakting hos Namdal Torsk i Flatanger, før det meste av fisken sendes videre til Spania. Resten av torsken fraktes ut til ferskvarediskene. For fisken holder ifølge Nordmo høy kvalitet.

– Torsken blir sultet før den slaktes. Det gjør den fastere i fisken. Gourmetkokker som har vært borti oppdrettstorsk vil gjerne ha mer, sier Nordmo.

Senere i januar skal prosjektet evalueres.

– Prosjektet med oppdrettstorsken er ikke noen storsatsing, men det har gått veldig bra. Jeg var ikke veldig optimistisk i starten, men det har snudd veldig nå, sier Nordmo.

Det er bare tre selskap som driver med torskeoppdrett i hele landet. I tillegg til Nordmos Codfarm holder også Namdal Torsk på med det samme.

Store aktører er interessert

I oktober holdt Rolf Nordmo et foredrag under et havbruksseminar i Bergen. Interessen som ble vist i etterkant av foredraget hans, er med på å styrke trua på oppdrettstorskens framtid.

– Fire store, seriøse aktører i Norge og i utlandet har henvendt seg til meg, og har planer om å starte opp med oppdrettstorsk.

– Hva skal til for at produksjonen av oppdrettstorsk kan eskalere?

– Det er mange faktorer som må falle på plass. Det som vi føler vi har under kontroll, er selve produksjonen. Torsken oppfører seg mye bedre i merdene nå, sammenlignet med tidligere. Vi mestrer produksjonen, biologien og yngelen, sier Nordmo.

– Hvor ligger utfordingene?

– De største utfordringene ligger i markedet og regelverket, sier Nordmo.

Han forstår ikke logikken i regelen som sier at man må drive torskeoppdrett fem kilometer unna en lakseoppdrettsmerde.

– Dette gjør at det kan bli vanskelig å finne lokaliteter for torsken. Jeg fatter ikke hvorfor ikke myndighetene kan endre på dette. Det er ingen sykdommer vi vet om som smitter fra torsken til laksen, sier han og fortsetter:

– Hvor er logikken?

– Ørret og laks er såkalte anadrome fiskearter, som betyr at de har yngelstadiet i ferskvann, men ofte lever sitt voksne liv i saltvann. Torsken er en marin fiskeart. Argumentet er at produksjon av disse ulike artene må holdes fraskilt, noe jeg mener begynner å bli et utdatert føre-var-prinsipp, sier veterinæren.

– Rognkjeks, leppefisk og bergnepp er også marine fiskearter på like linje med torsken – men disse artene blir sluppet inn i samme merde som laksen for å hindre lus. Hvor i all verden er logikken? spør Nordmo.

Han mener denne regelen er en kjempeutfordring for oppdrettere som vil begynne med torsk.

– Det krever store investeringer å starte torsk fra scratch. Jeg mener torsk og lakseproduksjon bør kunne skje på samme lokaliteter i forskjellige merder. Norge som havbruksnasjon bør ha flere arter enn bare laks og ørret. Da er torsken en god kandidat, sier han.

Slik det er nå får man en god del mindre per kilo for oppdrettstorsk, sammenlignet med laks. Mens laksen har en kilospris på rundt 60 kroner, får man ikke mer enn 35 for torsk.

– Klarer vi å komme opp på 50 kroner, kan torsken virkelig bli lønnsom. Det er synd og rart at prisen er så lav nå, siden det er en fantastisk fisk, mener Nordmo.

– Vi skal fronte satsinga, men vi skal først finne ut hvor stor denne satsinga blir. Kanskje blir det 100.000, kanskje 500.000, eller flere millioner torsk. Det handler mye om finansiering, sier Nordmo.

En annen utfordring er at torsken er avhengig av påvekstanlegg på land. Nordmo mener rognkjeksanleggene er perfekte til å produsere torskeyngel.

– Hvis det blir overproduksjon av rognkjeks, eller om man slutter å bruke rognkjeks i oppdrettsanleggene – er rognkjeksanleggene perfekt til å produsere torskeyngel, mener Nordmo.

Partiet som ble levert av Nofima i 2017 inneholdt 100.000 fisk på 192 gram. Disse vokste seg til 3,5 kilo før de ble slaktet.

– Aldri vært mer spennende

Hva er forskjellen på å drive med laks og torsk, rent praktisk?

– Mye er likt. De settes ut i merde, og fores på samme måte som laksen. Forskjellen er at torsken er mer komplisert enn laksen i startfasen. Torsken er bitte liten når den klekkes, mens laksen er forholdsvis stor. Torsken er også avhengig av levende fôr til å begynne i starten av livet, mens laksen lever en stund på plommesekken sin som gir næring i begynnelsen.

– Har det vært problemer med lus på torsken?

– Lus er ikke et problem for torsken. Den kan få lus, men det er en annen type enn den som fester seg på laksen.

Nordmo mener oppdrettsbransjen aldri har vært mer spennende, og nå håper han oppdrettstorsken blir det neste store.

– Jeg håper og har trua på at noen snart investerer tungt i oppdrettstorsk, sier han.