Stor bør på unge skuldre

Stian Saugestads stygge fall i Bormio sendte han indirekte ut av VM-diskusjonen, og dermed blir det en 18-åring fra Namsos som i første rekke må bære den store namdalske skibøra på sine skuldre.

Før sesongstart pekte Stian Saugestad seg ut som det største namdalske skihåpet. Samtidig var det store forhåpninger til at løpere som Ole Jørgen Bruvoll og Ane Appelkvist Stenseth skulle smelle til fra start i langrennsløypa.

Tilbake i Europa Cup

Optimismen på Stians vegne var ikke grepet ut av det blå. For namsosingen kjørte glimrende på trening tett oppunder verdenscupstarten, og han matchet de beste i høyfjellene på samling før alvoret startet i USA og Canada for vel en måned siden.

Men deretter har mye gått på tverke. Kjøringa har ikke gått på skinner, og da han begynte å vise lovende form, ble han satt tilbake med sjukdom i forkant av konkurransene i Bormio i mellomjula. Det gjorde at han måtte stå over utforkonkurransen. Dagen etter falt han stygt, og det er per i dag uvisst når han igjen kan kjøre konkurranser.

Selv om det er tre fartshelger til før VM-troppen skal tas ut, så er nok VM-toget nå gått. Ikke minst så lenge Stians største utfordrer til den fjerde plassen på VM-laget, Adrian S. Sejersted har vært stabiliteten selv, med tre ganger topp-10 så langt i vinter.

Stian må bruke vinteren til kjøre seg i form igjen, både med E-cuprenn og kanskje også verdenscup i slutten av januar, og så smelle til i verdenscuphelga i Kvitfjell første helga i mars.

Langrennsløpere på gang?

Verdenscup er også målet for våre beste langrennsløpere i Ole Jørgen Bruvoll og Ane Appelkvist Stenseth. Bruvoll viste verdenscuptakter i fjor, da han kjempet med Spitsov om medaljer i U23-VM. Etter det mesterskapet har Spitsov etablert seg i verdenseliten. Akkurat det viser også Bruvolls potensial, men han har så langt ikke fått det ut i vinter. Nå håper libyggen at det skal løsne med viktige konkurranser i Skandinavisk Cup kommende helg.

Stenseth er mye i samme bås, men hun viste svært så oppløftende takter da hun tok seg til finale i Scan Cup i Østersund rett før jul. Det løpet var sterkere enn mange nok har oppdaget, for den tøffe løypa der viste at grongkvinnen har lagt alen til sin vekst som sprinter, og hun bør derfor ha berettiget håp om å få gå verdenscup i vinter.

Uansett; det er fortsatt et lite stykke fram for både Bruvoll og Stenseth, samt Johan Hundseth som også kan yppe seg høyt oppe når han er på sitt beste.

VM-aktuell

Dermed står Namdalen igjen med en utøver i verdenscupsirkuset nå i starten av 2019, og det er yngstemann av «alle». 18 år gamle Sebastian Schjerve regnes som en av Norges mest lovende freeski-kjørere, og etter god kjøring i verdenscupen i november, kan sølvvinneren fra junior-VM i august allerede gjøre seg klar til nye verdenscupoppgaver.

Allerede 11. januar skal han i ilden, under verdenscup i Frankrike. Deretter blir det verdenscup i Seiser Alm.

Kjører Sebastian opp mot sitt beste der, så er han brått aktuell til å bli med flyet til Park City i USA som letter et par dager etter konkurransen i Seiser Alm.

Hva som skjer i Park City?

Der er det VM, intet mindre!