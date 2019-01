Det bor ei Aud i nabolaget ditt også

NAMDALSAVISA

Før jul kunne vi lese den sterke historien om Aud (87) som ikke kunne huske sist hun hadde besøk. Og er det noe Aud ikke er alene om, så er det å føle seg ensom.

Det er så utbredt og har så negativ innvirkning på folks helse at vi må anerkjenne det som et stort folkehelseproblem. 15–20 prosent av Norges befolkning forteller at de er ensomme.

De fleste av oss har kjent på ensomhet i livet. Enten vi er nye på jobben, flytter for å studere i en annen by eller når det blir slutt med kjæresten. Det er de yngste og de eldste av oss som er mest ensomme. Vi har hørt historiene fra dem som har gått av pensjon og som senere mister både ektefelle og venner. Vi har hørt historiene fra dem som flytter hjemmefra for første gang og sliter med å etablere et nytt nettverk.

Ensomhet er et samfunnsproblem og kampen mot ensomhet må også løftes politisk. Tidligere i år arrangerte Arbeiderpartiet og No Isolation et rundebordsmøte sammen med Linda, Steinar, Mina, Christian og Tommy. De har selv opplevd ensomhet over lengre tid, og ga verdifulle innspill til hvordan vi kan jobbe politisk for å bekjempe ensomhet.

På møtet ble vi enige om at Norge skal ha som ambisjon å være det landet i verden med minst ensomhet. Det forplikter oss som samfunn, men det betyr at hver og en av oss må ta ansvar for å gi plass til en ekstra i sosiale sammenhenger.

Arbeiderpartiet fikk i høst flertall for at kampen mot ensomhet skal bli en del av kommunens folkehelsearbeid. Dette er et første viktig skritt for å nå ambisjonen, men fortsatt må veldig mye mer på plass.

På rundebordet utformet vi flere krav til regjeringen:

Vi trenger mer åpenhet om ensomhet og det må gjennomføres en nasjonal kampanje for å synliggjøre omfanget og konsekvensene av ensomhet. Det er et folkehelseproblem som det trengs mer åpenhet rundt og det er viktig at tabuet brytes ned.

Frivilligsentralene må spille en sentral rolle i å skape sosiale arenaer man kan bruke for å bygge relasjoner over tid. Dette krever mer ressurser til frivilligsentralene, slik at tilbudene blir lavterskel og tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi.

Alle skal ha en venn i barnehagen og på skolen. Barnehager og skoler er viktige aktører for sosial trening og for å skape gode fellesskap.

Frivillig sektor har en nøkkelrolle i kampen mot ensomhet. Det er helt formidabelt hvordan Røde Kors har rekruttert over 3500 nye besøksvenner etter at saken om Aud ble kjent. Tusen takk til alle frivillige som har meldt seg som besøksvenn. Dette sier noe om potensialet som ligger i oss, og de sterke fellesskapene vi kan bygge sammen. Alle skal med.