Hemmelige agenter skal teste kvaliteten på turisttilbud

NAMSOS: De som tror de tilbyr turistene en fin opplevelse, kan møte motbør når agentene settes på oppgaven med testing av kvaliteten.

Bak det nye, nasjonale kvalitetssystemet står ei gruppe forskere ved Nord universitet og Norges arktiske universitet i Tromsø, samt ulike næringslivsaktører.

I tillegg deltar Trøndelag Reiseliv.

– Vi er spente på hvordan mottakelsen blir når det rulles ut, sier førsteamanuensis Dorthe Eide fra Handelshøgskolen Nord universitet som leder forsknings- og innovasjonsprosjektet.

Skotsk modell

Såkalte «mystery shoppers», etter modell fra Visit Skottland, står sentralt i det nye kvalitetssystemet.

– Mystery shoppers skal komme uanmeldt og delta som gjester uten at bedriften har kjennskap til at opplevelsesproduktet testes. De hemmelige agentene vurderer så produktet ut fra en rekke kriterier, opplyser Eide i ei pressemelding.

Etter testinga får bedriften en skriftlig rapport, samt blir invitert til et møte om resultatene og forslag til tiltak.

– Hensikten er å få til en kontinuerlig prosess med kvalitetsheving på opplevelsesprodukt innenfor natur-, mat- og kulturopplevelser i reiselivet.

Ifølge Eide vil økt kvalitet gjøre norske opplevelsesprodukter mer attraktive og konkurransedyktige.

Brukes til utvikling

– Det er en klar intensjon at dette ikke skal være et rangeringssystem, men et viktig bidrag til kontinuerlig kvalitetsutvikling, sier Eide.

Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond Nord og reiselivsnæringa, og har vært under utvikling siden 2014.