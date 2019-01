Stress på nyåret

NAMDALSAVISA

Ovennevnte fenomen er etter manges mening en folkesykdom. Jeg er blitt så gammel at det ikke skal mye til før jeg blir litt oppkavet og skuldrene befinner seg i høyde med månen (min måne). Men jeg kaller det ikke stress, jeg foretrekker «ihoga».

Okke som, jeg har klart å minske nevnte følelse ned til et minimum. Et av grepene er å putte penger i dertil egnede konvolutter til fordeling under ymse juletrær. Men i år ble jeg utfordret. Noen mente at det var lite «julete» med disse konvoluttene. Her var dyre råd gode.

Løsninga ble å pakke inn sedlene sammen med noe annet slik at det ble en pakke til hver enkelt. Jeg hadde etter hvert opparbeidet et lite lager med utrangerte kjøkkenredskaper, og disse ble redninga. Familien undret seg på hva disse rare pakkene inneholdt. Det viste seg å være en pølseklype, restene av en løkhakker, skjeer, en krumkakerullepinne m.m. Alt sammen innpakket sammen med en sum penger.

Det ble faktisk en veldig morsom stund med julepapir, tape, juleband og gamle kjøkkenredskaper. Dette skal jeg gjenta neste år, men jeg skal forberede meg litt bedre til da. Jeg skal gjennom året ha dette i bakhodet og se litt nøye på restavfallet før jeg kaster det. Kanskje noe kan brukes som ledsagere til mine uunngåelige sedler til neste år. Den som lever får se.

Ellers gjenstår det litt å få på plass når det gjelder julegavene også etter julaften. En ny iPad krevde innkalling av sakkyndig mannskap for å komme i gang. Problemet er selvfølgelig disse passordene som var på den gamle greia, og som jeg ikke har peiling på nå. Foreløpig må jeg lese NA på min gamle pad til min digitale assistent kommer innom.

Det står også litt arbeid igjen på mine nye tøfler. Jeg har gruet som en hund å ta dem i bruk. Det er liksom ikke det samme med de nye tøflene den første tida, jeg føler meg ikke hjemme når jeg er hjemme. Men det går nok bra denne gangen også.

Og sånn går no dagan.