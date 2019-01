Bjarne Brøndbo og kona måtte flykte opp i fjellene

NAMDALSAVISA

Store deler av Thailand forbereder seg på full storm fredag. Uværet «Pabuk» er spådd til å bli den verste stormen som har rammet landet på flere tiår.

Blant områdene som blir rammet av stormen er turiststeder som Phuket, Koh Phangan, Koh Samui og Krabi. Dette har ført til at flere tusen turister har blitt nødt til å evakuere fra disse stedene.

Blant de evakuerte er DDE-frontmann Bjarne Brøndbo og kona Lise Greftegreff, som for tiden befinner seg i det tropiske ferielandet. De har leid en villa ved stranden i Koh Samui siden desember.

- Ting kan fly inn gjennom vinduene

Ferieoppholdet deres tok derimot en uventet vri da stormen «Pabuk» traff feriestedet fredag. Brøndbo og kona valgte derfor å ta sine forholdsregler og leide et hotellrom oppe i et av fjellene like ved byen de oppholder seg i.

- Vi valgte å ta noen forholdsregler og derfor forflyttet vi oss til et hotell lengre opp i fjellene, litt unna sjøkanten. Vi var heldige og sikret oss det siste rommet som var ledig, forteller Brøndbo på telefonen til NA fredag formiddag.

Han beskriver situasjonen som kontrollert, men er glad for at de valgte å forflytte seg høyere opp.

- Bølgene slår tre-fire meter opp og over land, og da hadde det trolig vært ganske kjedelig å befinne seg i den boligen vi leide nede ved sjøen. De som drev anlegget nede ved sjøen var redde for at ting kunne fly inn gjennom vinduene, forklarer Brøndbo.

To strømbrudd

Både han og kona har funnet seg til rette på sitt nye hotellrom, men Brøndbo forteller at de allerede har opplevd to strømbrudd på hotellet.

- Strømmen kan forsvinne, og vi må forberede oss på en annerledes natt enn normalt. Om strømmen går, har vi kun to kubbelys som belysning. Heldigvis er det varmt og godt her, sier Brøndbo.

Likevel føler han seg trygg på at det vil gå bra med seg selv og kona, og gleder seg over utsikten fra hotellrommet.

- Været skifter veldig raskt, og mye foregår rundt oss, men vi føler oss trygge. Vi har vanvittig god utsikt fra hotellrommet og det går egentlig veldig greit, sier Brøndbo til NA.

Avdvart mot jordras

Paret ble advart mot jordras dersom de valgte å dra til høyden, men Brøndbo føler seg trygg ettersom hotellet ligger på et fjell.

- Det regner så mye for øyeblikket at selv en Namdaling blir imponert over nedbørsmengdene, da vet man at det regner mye, humrer Brøndbo og sier videre:

- Det er sknnsyke mengder med vann som kommer både fra sjøen og fra himmelen på kort tid.