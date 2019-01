I dialog om arkivløsning

Jeg har også et ønske om at samlinga skal være tilgjengelig for hvem det måtte være – når det måtte være.

NAMSOS: Etter at NA i slutten av desember skrev at fotografen hadde bestemt seg for å gi bort Hågensens fotoarkiv – bestående av millioner av negativer tatt av tre generasjoner med fotografer – har mange lokalpatrioter ytret bekymring for hvor fotoarkivet nå skal ta vegen.

Ikke underskrevet

I slutten av forrige uke møtte Hågensen, sammen med kommunalsjefen for kultur og inkludering i nye Namsos kommune, representanter fra Levanger fotomuseum.

Overfor NA kunne Hågensen fortelle at han har inngått en intensjonsavtale med museet – selv om ingenting ennå er undertegnet.

– Bakgrunnen for at vi er her nå er for å få en oversikt over arkivet – og forsøke å finne en metode å jobbe etter. Vi vil tilby oss å være med å utrede. Tilby oss å ha sakkyndig skjønn på hvordan forvaltning, formidling, forskning, fornying og forretning skal opprettholdes i dette arbeidet, sier Aud Åse Reitan i Levanger fotomuseum.

– Må være tilgjengelig

I møtet vektla Hågensen hva som betyr mest for ham i prosessen med å komme fram til en arkivløsning for det historiske fotoarkivet.

– Det ene er naturligvis en god løsning for oppbevaring – men jeg har også et ønske om at samlinga skal være tilgjengelig for hvem det måtte være – når det måtte være. Jeg frasier meg rettighetene og overlater disse til de som måtte ta over – under forutsetning at de håndteres på en fornuftig måte, sier Hågensen.

Levanger fotomuseum skal nå utarbeide en sakkyndig uttalelse, og vil gå i dialog med Namsos kommune for en endelig løsning.

– Vi håper å kunne utarbeide en fornuftig løsning og peke på ulike alternativer, sier Reitan.

Kommunalsjef for kultur i Nye Namsos, Ann Evy Duun, er i likhet med Hågensen opptatt av at bildene skal være enkelt tilgjengelig for innbyggerne i kommunen.

– Ordføreren har allerede uttalt at vi ønsker å tilby en vederlagsfri oppbevaringa av samlinga i Namsos. Så vil vi nå gjennom utredninga og rådene fra det faglige perspektivet ved fotomuseet legge grunnlaget for vegen videre, sier Duun.