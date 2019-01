NAMDALSAVISA

Snåsa: Klokken 13.45 fredag ettermiddag melder politiet i Trøndelag på twitter at det har gått et jordras på Snåsa, i et område cirka en kilometer nord for Snåsakroa.

Politiet skriver at det befinner seg store steiner og jord på vegbanen der raset har gått.

Ingen personer skal være tatt av skredet.