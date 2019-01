Stenseth nummer fire i Finland

NAMDALSAVISA

VUOKATTI: Sprint fri teknikk sto på programmet under første konkurransedag i finske Vuokatti. Stenseth gikk inn til sjette beste tid i prologen og tok seg enkelt videre til finalerundene. Grong-utøveren vant deretter sitt kvartfinaleheat og tok seg også videre fra semifinalene i et jevnt heat der Stenseth passerte målstreken som nummer to.

Også i finalen hang hun godt med. Likevel holdt det ikke til pallplass for Stenseth, som gikk i mål til en fjerdeplass. I mål var hun 1,5 sekunder bak vinneren – svenske Johanna Hagström. Moa Lundgren og Anne Kjersti Kalvaa tok henholdsvis andre- og tredjeplas.

Fjerdeplassen i Finland er Stenseths beste resultat i Skandinavisk cup.

Også Ole Jørgen Bruvoll (Lierne) skal i aksjon i Finland i helga. Han sto over fredagens sprint.

Lørdag står 10/15 km klassisk på programmet, mens det søndag er klart for langdistanser.

I en helnorsk finale for gutta, ble det seier til Erik Valnes, foran Sondre Turvoll Fossli og Håvard Solaas Taubøl. Even Northug ble nummer fem.