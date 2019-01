Stopp dramaet – skru på lyset i stedet

NAMDALSAVISA

For noen uker siden ble det innkalt til et hastemøte etter det ble kjent at åtte ungdommer dukket opp beruset på skolens ungdomsball.

Representanter fra politiet, skolen, oppvekstetaten, helsestasjonen, SLT-koordinator satt alle og diskuterte situasjonen. I en årrekke har NA skrevet om at politiet er frustrert over berusede ungdom på rusfrie arrangementer.

Og det med rette. Ungdom under 18 har ikke lov til å drikke alkohol.

Dette forstår alle, også ungdommene.

På 1950-tallet begynte rockemusikken å strømme ut av radioapparatene til de voksnes forargelse, og de nesten-voksnes store glede. Ungdomstida var plutselig skapt. En tid der man kan finne ut hvem man er, og forme seg selv – og ikke minst: ha det litt spennende. Være litt rebelsk.

Ungdomstida begynner på mange måter med konfirmasjonen, og deretter kommer konfirmasjonsfester og andre rusfrie arrangement på rekke og rad.

Arrangementer som er skreddersydd for å drikke alkohol. Det er høy musikk, mørkt i rommet, og blinkende diskolys på gulvet.

Slik var det også da jeg var på skoleball på Høknes U for ti år siden. Riktignok er skoleballene mer innholdsrike enn de klassiske rusfrie arrangementene. Men ikke så veldig, det er mye høy musikk og diskolys.

Skal man få bukt med alkoholproblemet kan man ikke invitere til rusfri fest. For rusfrie fester er skapt for rus. Man må finne på noe annet hvis man skal hindre at mindreårige drikker – og selv da blir det vanskelig.

Presset på ungdomsskoleelever blir større og større på alle fronter. Man må ha karakterer for å komme dit man vil på videregående, på tv-en mases det om BSU-sparing. Forskning viser at flere ungdommer sliter med depresjon nå enn tidligere – og at dette i stor grad skyldes en frykt for dårlige framtidsutsikter. Samfunnet tvinger ungdom til å være voksne, og voksne tar egne valg.

For noen uker siden var jeg på en Mot-samling på Rørvik skole, der temaet samhold sto sterkt.

Hvor ble det av Mot i Namsos?

Hva med å ha litt mer fokus på opplæring av verdier som samhold, respekt og nestekjærlighet i stedet for å lage drama og være bekymret hver gang noen mindreårige drikker?