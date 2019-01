«Skal vi samle fagmiljøene, må det legges ned skoler, barnehager og sykeheimer. Men da tvinger vi i realiteten også folk til å flytte»

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Spissformuleringa kommer fra Namsskogans ordfører Stian Brekkvassmo (Ap).

I mer enn to år har han sammen med nabo-ordførerne i Lierne, Røyrvik og Grong forsøkt å få til et tettere samarbeid om oppgavene de utfører for innbyggerne sine.

Oppgaven ble gitt dem av daværende fylkesmann Inge Ryan etter at samtlige kommuner valgte å stå alene etter at første etappe av kommunereformen var ferdigbehandlet høsten 2016.

Mer enn to år senere har tre kommuner – Lierne, Røyrvik og Namsskogan – nesten blitt enig om å opprette et felles landbrukskontor.

Det vil bestå av fire ansatte.

Med andre ord ikke et tiltak som gjør kommunene mer effektive eller skaper større og mer robuste fagmiljø. Selv om de har fått til et tettere samarbeid mellom kommunenes fagledere de siste åra.

Vinninga opp i spinninga

Denne uka skal de fire ordførerne møtes for å fortsette arbeidet med å løse Ryans samarbeidsoppgave.

Men etter å ha jobbet i mer to år uten å nevneverdige resultater, ønsker Brekkvassmo nå å utfordre partiene i regjering og på Stortinget.

– Jeg ser at vi trenger å jobbe tettere, ha større fagmiljø og at det er mye positivt med tettere samarbeid og sammenslåinger. Men i Indre Namdal er avstandene så store at vinninga går opp i spinninga.

Én kommune i Indre Namdal vil nemlig fortsatt være en liten kommune når man teller innbyggere: drøyt 5.000 mennesker bor der i dag.

20 ganger større enn Trondheim

Men arealet på kommunen blir gigantisk. Hele 7.000 kvadratkilometer vil flateinnholdet bli.

Til sammenlikning bor det 190.000 innbyggere i Trondheim kommune som har et areal på 341 kvadratkilometer.

Går vi til Østlandet, kan vi sammenlikne med Akershus fylke som er 5.000 kvadratkilometer. Der bor det 600.000 mennesker.

– De siste åra har jeg vurdert om sammenslåing kan være et alternativ til den oppgaven Ryan ga oss. Men svaret er mest sannsynlig nei. Slår vi oss sammen kan vi kutte lønnsutgifter til noen rådmenn, og etatsledere, samt utgifter knyttet til politisk ledelse, sier Brekkvassmo og fortsetter:

Tvangsflytting

– Men det er ikke her effektiviseringspotensialet ligger. Skal vi samle fagmiljøene, må det legges ned skoler, barnehager og sykeheimer. Men da tvinger vi i realiteten også folk til å flytte. Eller vi må ha elever som bor på internatskoler eller hybler i ukedagene. Og det kan da ikke være målet med kommunereformen?

Samtidig som han sammen med ordførerkollegene fortsetter arbeidet med å finne fram til tettere samarbeid, vil han nå ha svar på følgende fra landets ledende politikere.

– Vi trenger forståelse og støtte til utvikling. Uansett hvordan vi snur og vender på dette er vi veldig få folk som er spredt over et veldig stort område. Da må de som sitter på pengene og bestemmer fortelle oss hva de vil: Opprettholde dagens spredte bosetting, eller legge ned utkantene i den utkanten vi har?

– Er svaret at de ønsker å beholde dagens bosetningsmønster, så må de gi oss rammevilkår for å få til det. Da tenker jeg ikke bare på overføringer, men også våre muligheter å skape verdier ut av de naturressursene vi sitter på.