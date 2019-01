NAMDALSAVISA

NÆRØY: Nærøy kommune har fått tilsagn om tilskudd på 50.000 kroner fra Trøndelag fylkeskommune til friluftsmøteplasser. Møteplassene skal være på Nærøya og ved Horvereidvatnet.

I søknaden heter det at Nærøy har ambisjoner og planer om å utvikle friluftsmøteplasser av regional betydning de to stedene. Det er behov for å hente inn ekstern kompetanse for å sikre best mulig kvalitet på plan og prosjektering av anleggene. Midlene skal derfor brukes til arkitektfaglig støtte.