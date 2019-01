Måtte bryte mot slutten av rennet

NAMDALSAVISA

VUOKATTI: Bruvoll lå godt an fra første stavtak i fellesstarten, og lå bare drøye ni sekunder bak ledende Daniel Stock etter 15 kilometer i løypa. Dermed så det lenge ut til å bli en ny god dag for 23-åringen, som imponerte med en niendeplass på lørdagens 15-kilometer.

Bare 7,5 kilometer senere var denne avstanden økt til minuttet. Før neste målepunkt på 26,3 kilometer hadde han brutt rennet.

Heller ikke den finske mesteren på femmila i fjorårets OL i Pyeongchang klarte å fullføre søndagens renn, som ble vunnet av norske Mattis Stenshagen med tida 1.14,12,7.

Andremann i mål var landsfrende Jan Thomas Jenssen. Han passerte målstreken 1,1 sekunder bak Stenshagen. Tredjeplassen tok russiske Alexey Chervotkin, to sekunder bak vinnertida.

Neste sjanse til å vise seg fram i sporet blir under norgescuprennene i Nes i Romerike om to uker, der det skal gås sprint, ti kilometer klassisk og 15 kilometer fri. To uker etter der igjen smeller det på Meråker når NM står for tur.