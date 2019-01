Solgte arbeidsbåter i bøtter og spann i fjor – holder dampen oppe i 2019

Vi ligger ikke på latsida i Moen Marin AS.

KOLVEREID: – Det er båter på tur som skal leveres nå tidlig i 2019. I tillegg har vi mange fartøy i bestilling og mange båter under produksjon, forteller selger Viktor Finseth.

Det betyr at de ligger godt an til å levere minst like mange båter i år som det de gjorde i 2018.

– Vi har hatt en økning fra år til år, og vi tror at den økninga skal fortsette inn i 2019.

Brygga Båt selger som aldri før Brygga Båt har akkurat lagt bak seg det som trygt kan sies å være et gullår for bedriften.

Ved kaia lå det fredag sju båter som var mer eller mindre klare til levering. En av disse var Kim Erik som i helga gikk nordover til Bø i Vesterålen der den skal i drift hos oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen og sønner AS.

Kolvereid, Kroatia, Kina

– Vi har vært på sjøen og gjort de siste testene i lag med representanter for de nye eierne i dag, forteller prosjektingeniør Vidar Williksen i Moen Marin AS.

Båtleveransene til Moen Marin AS er lagt opp rundt båtserien de har kalt Nabcat, og dette er arbeidskatamaraner spesielt beregnet for oppdrettsnæringa.

Båtene, som er tegnet og konstruert på Moen Design AS, blir produsert flere steder.

– Vi leverer båter som er produsert her på Kolvereid, i Kroatia og Kina, sier Finseth.

Grunnkonfigurasjonen på båtene er omtrent lik, men hver enkelt båt tilpasses etter ønskene fra kjøper.

Et spennende prosjekt det nå jobbes med er båter med hybridelektrisk framdrift. Den første vil bli levert nå ganske straks.

– Vi ligger ikke på latsida i Moen Marin AS. Båtene må utvikles videre for å følge med i den øvrige utviklinga rundt oss, sier han.

Oppkalt etter opera

Fjorårets siste båtleveranse ble arbeidskatamaranen Aida til Imenco Havbruk. Servicerederiet er en del av Imenco-gruppa som i 1979 ble etablert som et ingeniørfirma spesialisert på undervannstjenester til Offshoreindustrien.

Etter hvert har bedriften etablert en egen havbruksavdeling, Imenco Havbruk AS, som tilbyr blant annet notspyling, ROV-undersøkelser, levering av fôringskamera og fiskehelsekamera med automatisk lusetelling og biomassemåling.

Aida er Imenco Havbruks første leveranse fra Moen Marin. Fartøyet måler 13,50 ganger 7,50 meter og er rikt utstyrt med mange funksjoner for å håndtere krevende oppdrag for havbruksnæringa.

Alle båtene i Imencos flåte er kalt opp etter forskjellige operaer, og «Aida» er navnet på en opera av Giuseppe Verdi. Navnet betyr «tilbakevendende», hvilket også er en god egenskap for en båt.