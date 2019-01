Gi plass til den nye kulturen

Selv vitenskapen viser med all tydelighet hvor viktig kulturer for opplevd helse er. Så la oss ta vare på denne ressursen. Den er nemlig langt fra noen selvfølge.

Namdalen har i mange tiår vært velsignet med mange tydelige kulturprofiler som har satt distriktet på kartet nasjonalt.

I året som har gått har både Åge Aleksandersen, D.D.E. og Terje Tysland spilt for titusener av publikummere. Men «Lys og varme» ble utgitt i 1984 og «Rai rai» kom i 1993. Som at vi ikke kan leve av oljen i all framtid, kan vi heller ikke leve på gamle musikalske bravader til evig tid.

Spørsmålet er hvem som skal ta opp arven som fanebærere for namdalsk kultur?

Svaret tror jeg ligger i det som har skjedd i kulturåret 2018. Dette var året den neste generasjonen viste at de er mer enn klar for oppgaven.

Fra Namsos til Hollywood

For på alle fronter har det blitt levert kultur på toppnivå. Selv på områder hvor det ikke finnes noen store miljøer.

Ser man på filmmiljøet, som er ikke-eksisterende i distriktet, har namsosingen Stian Dahlslett klart det nærmest umulige – å etablere seg som en av de fremste konseptkunstnerne i verdens filmhovedstad Hollywood. At han nå medvirker i storfilm etter storfilm – senest med «Deadpool 2» i sommer – er intet mindre enn imponerende. Spesielt når det skjer på tross av og ikke på grunn av at forutsetningene ligger til rette.

Hållingen Karl Erik Brøndbo fortsetter også å levere filmfotografarbeid som blir lagt merke til, senest med høstens «Harajuku».

På den tradisjonelle teaterscenen skjer det også mye. Dette er et felt det tross alt finnes flere arenaer å boltre seg på i Namdalen.

Kristoffer Sagmo Aalberg har vært sentral i flere store oppsetninger ved Den Nationale Scene i Bergen i fjor, mens Amanda Kamara har vært med i blant annet «The Book of Mormon» på Det Norske Teatret – fjorårets store norske teatersuksess.

Ved Trøndelag Teater har Kenneth Homstad og Ragne Grande imponert i flere stykker, og sistnevnte vant sågar Heddaprisen for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i «Glassmenasjeriet».

En ny høvding

Innen litteraturen er forfatterhøvdingen Olav Duun fortsatt dominerende. Men det er imidlertid ikke urimelig å si at en ny høvding er i emning. I fjor ble Carl Frode Tiller nominert til Nordisk råds litteraturpris for sin kritikerroste bok «Begynnelser» fra 2017. Ser man på hans forfatterskap har det allerede rukket å bli uhyre sterkt.

Da har vi ikke nevnt Bår Stenvik, Egil Aslak Hagerup og Per Helge Genberg, som alle leverte strålende bøker i løpet av 2018.

Førstnevnte har kanskje i særskilt grad blitt trukket fram i flere sammenhenger hos litteratur-connaisseurene i rikspressen, og har med «Informasjonen» vist et enormt potensial.

Musikk fra øverste hylle

På musikkfronten har det kanskje vært aller mest å juble for i året som gikk. Plater og singler har kommet på rad og rekke, og kvaliteten har vært gjennomgående høy. Selv om rocken dominerer, har det også kommet både smalere og mer radiovennlig musikk – som i tillegg har fått spilletid i eteren.

Band som Barren Womb, Soup og One Tail, One Head har alle hatt suksessrike turneer i Europa. Noe av forklaringa er at dette er artister som har jobbet hardt og lenge – og som leverer kvalitet i alle ledd.

Det samme gjelder Jonas Ledang, som har blitt plukket ut til Trondheim Calling og i tillegg er nominert til Ut-Awards i februar. Selv om man skal være forsiktig med å spå om framtida har han alt som kreves for å bli en av våre største profiler i lang tid framover.

Kultur under press

Det gror med andre ord godt. Flere unge artister og kunstnere har gjort seg bemerket og mange unge voksne har allerede etablerte karrierer. Det er dog viktig at det fortsatt legges til rette for at det også skal komme flere utøvende kunstnere i framtida.

Det er åpenbart at det bor mange talenter i Namdalen – men kulturfeltet er hele tiden under press – all den tid ting utelukkende måles i kroner og øre. Vi bør være forsiktige med å kutte i kulturtilbud, både for utøvere og publikum. Til det har det for stor verdi.

La oss for all del hylle og løfte fram lokomotivene som har skapt og fortsatt skaper en positiv merkevarebygging for distriktet og lokalkulturen. Men la det også være plass til noen nye. For de har vært med på å skape det beste kulturåret i Namdalen på lang tid.