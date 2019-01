NAMDALSAVISA

NAMSOS: Politiet i Namsos har hatt trafikkontroll på Spillum tirsdag ettermiddag. Fokuset var bilbelte og mobiltelefonbruk.

Resultatet etter ei time var tre forenklede forelegg for mobilbruk og ett gebyr for manglende bilbelte.

De som ble ilagt forelegg for bruk av mobil fikk også to prikker i førerkortet for dette. Dette er nytt fra 1. januar. Bøtesats for mobiltelefonbruk ligger på 1.700 kroner.

– Tenk sikkerhet. La mobilen ligge når du kjører bil, og bruk belte, ber politiet.