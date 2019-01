To til legevakt etter kollisjon på E6

NAMDALSAVISA

GRONG: Ulykka som ble varslet klokka 15.20, skjedde to kilometer nord for Grong sentrum, i en sving rett før den nye strekninga på Fossland.

– Det oppsto et trafikkuhell mellom to biler. I forbindelse med det var det etterfølgende biler som måtte foreta unnamanøver, og bulket borti autovern, opplyser operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt.

– Det er registrert fem involverte kjøretøy, legger han til.

– De som bulket borti autovernet, trakk seg unna fra stedet for å unngå mer krøll, sier Olsen.

– Det er ikke registrert alvorlige personskader. Men to er sendt til legevakt for en sjekk. Hvis det viser seg at de er skadet, oppretter vi en sak på forholdet, sier operasjonslederen som viser til at utgangspunktet er at de involverte skriver skademeldinger.

– Hvor mange personer var involvert i ulykka?

– Av personer som var involvert er det mer uoversiktlig, svarer operasjonslederen.

Det var glatt på stedet, og ulykka fører også til noen trafikale problemer, og det var manuell dirigering forbi ulykkesstedet.

Men da NA snakket med politiets operasjonsleder like etter klokka 18.00 var politiet ferdig på stedet.