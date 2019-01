Trafikkuhell på Løvlia

NAMDALSAVISA

Namsos: Klokken kvart over tre lørdag ettermiddag melder politiet i Trødelag på Twittter at det har vært et trafikkuhell på Fylkesveg 17 ved Løvlia, like ved vannet Løgnin i Namsos.

Det skal dreie seg om en bil som har kjørt i autovernet, og det er ikke meldt om alvorlig personskade.

Knappe ti minutter etter den første Twitter-meldingen skriver politiet at Bannvesenet er på stedet, og opplyser om at fører sier seg uskadet etter hendelsen.

Politiet opplyser om at vegen er åpen i ett kjørefelt på stedet.