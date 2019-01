25 deltakere fra Trøndelag deltar i verdens største mat- og landbruksmesse

NAMDALSAVISA

BERLIN: – Gjennom mat og drikke vil vi vise at Trøndelag har et svært stort spenn av råvarer og opplevelser. På menyen står det derfor både lam, rein og elg, kveite, krabbe og laks. Vi har også med ulike oster og grønnsaker fra matriket i midten av Norge. Og ikke minst drikke, som for eksempel bjørkebrus og tyttebærdrikk, lokalt øl og akevitt med lokal tilhørighet, sier prosjektleder Brit Melting i Oi! Trøndersk Mat og Drikke.

Målet med deltagelsen er å vise fram regionen som mat- og reiselivsdestinasjon gjennom gode smaker fra hav til fjell. Trøndelag står på den norske standen sammen med Fjell Norge og NordNorge.

– Vi gleder oss stort til å være med til Grüne Woche igjen. Det betyr mye for Trøndelag å være representert, og arbeidet i forkant gjør at mange bedrifter i regionen finner sammen og utvikler samarbeid. Gjennom dette arbeidet bygger vi Trøndelag med mat og styrker Trøndelag som mat- og reiselivsdestinasjon, og målet er at dette skal vare også utover deltagelsen i Berlin, sier Melting.

Langsiktig arbeid

Over 25 deltagere fra hele Trøndelag vil være til stede i Berlin i løpet av de 10 dagene messen varer. Dette er matprodusenter og reiselivsaktører som skal formidle budskapet om matopplevelsen i regionen.

– Det er en stor kabal å legge for å finne representantene som skal stå på stand i Berlin, forteller Melting.

– De skal være representanter for sin region, og de skal kunne selge Trøndelag og Norge som mat- og reiselivsdestinasjon. Det må skje på tysk eller engelsk, og det er lange dager på messen.

Samlet matopplevelser

Flere reiselivsbedrifter «deltar» i tillegg med matopplevelser som reisemål som presenteres til publikum i en brosjyre. Det er satt sammen over 30 ulike forslag til matopplevelser til Trøndelag, som også er bookbare og samlet gjennom Visit Innherred.

Det er totalt åtte matdestinasjoner representert på messen fra Trøndelag: Røros, Oppdal, Orkdalsregionen, Trondheim og omegn, Hitra/Frøya, Fosen, Innherred med Den Gyldne Omvei og Namdalen med Namdalskysten.

Den norske deltakelsen på Grüne Woche skal bygge Norge som mat- og reiselivsnasjon. Målet er å styrke regionale matkultur gjennom nettverksbygging, innovasjon og produktutvikling.