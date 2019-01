NAMDALSAVISA

NÆRØY: Etter vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan ikke sametinget se at det er fare for at ei omsøkt skogstue ved Rokkvatnet kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner.

Sametinget vil imidlertid påpeke at skogstua ligger innenfor ei drivingslei for rein, og anmoder om at denne tas hensyn til i det videre arbeidet.

Sametinget har, utenom dette, ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden, heter det i en uttalelse til Nærøy kommune.