Er det antall liv som går tapt som avgjør om veistrekningen skal bedres?

NAMDALSAVISA

Står på kjøkkenet lørdag ettermiddag og hører et voldsomt smell, tankene raser, det må være kollisjon, springer ut med hjerte i halsen. Det var en kraftig krasj mellom to trailere, samme sving som flere har krasjet i.

Denne gangen gikk det bra med sjåføren, men han hadde englevakt. Hadde det vært en personbil eller en myk trafikant, hadde det mest sannsynlig dreid seg om en dødsulykke. Må det virkelig være antall liv som går tapt før noe blir gjort?

Svaret vegvesenet gir når de blir konfrontert om veien er at det har ikke vært dødsulykke på strekningen, men er det ikke da for sent når et liv har gått tapt? Er det ikke bedre å være i forkant? Har vært i kontakt tidligere med Statens vegvesen om 60-sonen og ATK på Smalåsen, de satte opp en fartsvisningstavle som viste at farten gikk ned til 65 km i timen.

Etter at tavlen ble fjernet økte farten betraktelig igjen. Statens vegvesen konkluderte med at effekten av fartsvisningstavlen hadde marginal effekt. Ifølge regionleder Jørgen Bysveen skulle det i første omgang bli tatt en dialog med lokal veiavdeling for å se på andre muligheter for å få redusert hastigheten, det er nå ett år siden dette ble lovet, men ingenting er gjort.

Nå må det gjøres noe, vi har ikke råd til å miste noen.