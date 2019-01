Jesus scoret

NAMDALSAVISA

Når vinteren står på som verst og nordmenn ikke vinner alle vinteridrettene, er det godt å ty til fotball. Og når jeg snakker om fotball mener jeg engelsk fotball. Ikke for det, ting kan tyde på at Bayern ikke vinner serien i år, men i Spania er det vel «same procedure as last year» vil jeg tro.

Derfor benket jeg meg i godstolen mandag kveld for å slå i hjel et par timer med kampen mellom Manchester City og Wolves. Litt drama ble det med utvisninger og straffe, men litt ut i kampen var det andre tanker som dominerte hos meg.

Jeg visste jo at manageren i City het Pep Guardiola, men hva er hans egentlige navn? Det er selvfølgelig Josep. Plutselig fikk kampen en annen dimensjon for meg. Manageren for Wolves heter nemlig Espírito Santo, og det betyr jo «den hellige ånd». Det ble ikke mindre interessant da en av spillerne på City åpenbarte seg(!) ved å score hele to mål. Og hvem var det? Jo, selveste Jesus!

Her har vi altså en fotballkamp mellom lagene til Josef og den hellige ånd, og så går Jesus hen og scorer to mål! For mange religiøst interesserte må dette være som manna fra himmelen! Det er synd at de evangelisk kristne i USA ikke er mer interesserte i fotball. Da kunne Trump ha blitt gjenvalgt med stor margin ved neste valg, hvilket himmelen måtte forby.

Det eneste skåret i gleden for dem som måtte se noe overjordisk i dette, må vel være at laget som leder serien i England har en storscorer i Mohamed(!) Salah. Hans lag (Liverpool) leder med fire poeng på laget til Jesus. Hvordan innvandringskritiske Liverpool-tilhengere ser på dette er litt uklart for meg som holder med Man United. De har jo Ole og Marcus.

Dersom Per-Willy Amundsen ikke holder med Liverpool burde han absolutt se litt på saken og kanskje foreslå at det settes en begrensning på hvor mange muslimer som får spille i Premier League.

PS: Victor Moses spilte ikke!