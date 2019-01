Stedsnavnene «haha dæm e dø kirke» og «autistskole» dukket opp i Overhalla

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Rådmann Trond Stenvik i Overhalla er helt uvitende om skolens nye navn når NA ringer og forteller at noen har vært inne på Google Maps og gjort en del forandringer.

Også andre navn er endret. Der for eksempel Ranem kirke er avmerket, står det «haha dæm e dø kirke».

– Hvordan kan dette ha gått til, tror du?

– Jeg har ingen anelse. Det må Google svare for, sier rådmann Trond Stenvik som allikevel lanserer en teori om at det må være mulig for andre brukere å legge inn informasjon som navn på kartene til Google.

Kvalitetssikring

– Men at det er gjort slike endringer med navn på kartet over Overhalla sentrum, var helt ukjent for meg, sier Stenvik.

– Hva synes du om det?

– Dette synes jeg høres ut som barnestreker. Jeg vet ikke om jeg tenker noe mer om det enn som så, svarer han.

At det skal gå an å gjøre slike forandringer, karakteriserer Stenvik som en av utfordringene med datatjenester.

– Men jeg tenker at det bør være en kvalitetssikring i bunn her, og jeg regner med at Google ordner opp i dette selv. Tar det tid uten at noe blir gjort, får vi heller tipse dem om det, sier han.

Har løst mysteriet

Ikke lenge etter har vi på nytt rådmann Stenvik på tråden. Nå har han funnet ut hva som har skjedd:

– Det er en funksjon i Google Maps som heter «foreslå en endring». Der går det an å endre navn. Det ser ut for meg som det er en og samme person som har foreslått navneendringer både i Overhalla og flere andre steder. Det dreier seg om en bruker som kaller seg «Brødristeren» – og det er bare tull, tøys og visvas som er foreslått av endringer, sier han.

Men nå har rådmannen selv gått inn på «foreslå en endring» og gitt skolen og kirka tilbake sine opprinnelige navn.

– Det har jeg sendt inn til Google, så jeg regner med at det ikke tar lang tid før navnene er tilbake til sitt gamle jeg igjen, sier Trond Stenvik.