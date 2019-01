Store hytteplaner på Abelvær får ungdommen til å reagere

NAMDALSAVISA

ABELVÆR: – De siste åra har jeg fått flere forespørsler om hyttetomter på Brennholmen. Det er derfor jeg har satt i gang med å regulere området, forklarer Geir Tore Juul.

Brennholmen ligger i innfarten til Abelvær, hvis man kjører landevegen til det gamle fiskeværet. På Holmen ligger det i dag kun noen bygninger som tilhører oppdrettsbransjen. Ifølge reguleringsplanene skal hyttene ligge på toppen av holmen – og planen til Juul er at det skal bli tolv hytter i feltet.

«Nye hyttetomter og bebyggelse må sees som en forlengelse av bebyggelsen i Abelvær, men vil også være den første mer konsentrerte bebyggelsen når en kommer bilvegen ut mot Abelvær. Bebyggelsen vil ligge eksponert ved fylkesvegen, og i et kystområde med et sjønært klima med varierte værforhold», står det beskrevet i reguleringsplanen for Brennholmen fritidsområde.

Brennholmen fritidsområde Planen er reglulering av tolv fritidsboliger på Brennholmen

Eiendommen eies av Geir Tore Juul, som er gårdbruker på Abelvær

Ifølge reguleringplanen skal det etableres ny vegtilførsel til fritidsboligene, og en gangveg gjennom området som gir tilknytning til ulike områder på Brennholmen uten å benytte fylkesvegen

Abelvær er et gammelt fiskevær og handelssted i Nærøy

De siste åra har flere og flere bolighus i Abelvær blitt omgjort til sommerhus og fritidsboliger. Juul skulle gjerne sett at Abelvær hadde flere fastboende – men mener fritidsboliger er vegen å gå.

– Abelvær blir gradvis om til et feriested, ikke at det er noe mål i seg selv – men det er her interessen for stedet ligger. Vi skulle gjerne hatt flere fastboende, men det er denne vegen det går, sier han og skuer ut over utsikten fra Brennholmen.

– For mange hytter

Reguleringsplanen har vært ute på høring, og blant annet har Nærøy ungdomsråd og Inge Hestad kommet med innsigelser.

Ungdomsrådet, med Anne Lise Finvold i spissen, mener planene må justeres.

– Vi engasjerer oss i denne saken fordi hyttene skal bygges like ved en badestrand som mange benytter seg av, sier Finvold, mens makker Rikke Hamland i ungdomsrådet nikker.

– Det er mange fra Ytre Namdal som bader der om sommeren, sier hun.

– Hva mener dere må gjøres annerledes?

– Vi mener det er planlagt for mange hytter til at man samtidig kan bevare naturområdet. Vi mener at antall hytter må ned, sier Finvold.

– Hvorfor er dere engasjert i denne saken?

– Vi velger ut saker som vi mener har betydning for ungdommen i Nærøy, og vi prioriterer saker etter hva vi tror vi kan bli hørt på, forteller lederen i Nærøy ungdomslag.

Inge Hestad, som bor på Abelvær, har også kommet med bemerkninger til planene.

«Hensyn til nærmiljøet føles ikke godt nok vurdert i reguleringsplan. Abelvær er i dag en naturperle som vies større og større oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Nærmiljøet er i dag under stadig større press fra utbyggere. Friområder forringes med at stadig mer areal båndlegges til nyte hytteutbygginger med veger», skriver Hestad.

Han mener også at vegen inn til hyttefeltet må flyttes til småbåthavna og begrunner det med at det i dag er badeplasser på begge sider av dagens avkjørsel.

«Disse badeplassene brukes i dag av lokalbefolkninga og er en vesentlig del av nærmiljøet. Her ferdes det i dag småbarnsfamilier med barnevogner og små barn meg sykler. En innføringsveg til hytteområdet vil gi en meget stor risikoøkning for trafikkulykker».

– Mange er postive

Dette er bare noen få av faktorene Inge Hestad lister opp etter at reguleringsplanen har vært ute på høring.

NA har vært i kontakt med Hestad, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

I februar skal reguleringsplanen behandles av kommunens planutvalg, før saken etter hvert kommer opp i kommunestyret.

– Jeg har lest over innsigelsene. Alt dette vil bli behandlet og gått gjennom av planutvalget, sier Juul.

– Mener du selv reguleringsplanen går ut over badestrender og friluftsområde?

– Nei. Badestranda vil bil akkurat som før. Ungdomsrådet har lyst til å bevare strendene, og det vil jeg også. Den vil bli tatt vare på, sier Juul.

Juul sier de fleste blant lokalbefolkninga er positive til planene hans.

– De jeg har snakket med har vært positive. Det har ikke kommet noen innspill eller merknader fra lokale lag og foreninger. Jeg har ikke hørt det er mye motstand mot det eller, sier Juul.