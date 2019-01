– Det er umulig å si om vindmølla vil kollapse

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Det brenner fortsatt godt i vindmølla på Hundhammerfjellet i Nærøy. Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokka 15 torsdag ettermiddag. Ifølge politiet skal det ikke være folk inne i vindmølla.

Ifølge Lars Ole Øie på 110-sentralen, er det lite brannvesenet kan gjøre for å slokket brannen.

– Det er fortsatt full fyr i vindmølla, sier Øie ved 18-tida.

– Hva gjør dere med tanke på at det brenner såpass høyt i mølla?

– Det er ganske lite vi kan gjøre med selve brannen, sier Øie, og legger til at brannvesenet drar fra stedet.

Mannskaper fra NTE blir værende på Hundhammerfjellet for å holde vakt utover kvelden og natta.

Kan kollapse

Ifølge NAs journalist som var ved fjellet torsdag ettermiddag, var det kraftige flammer fra toppen av vindmølla.

Øie opplyser om at det er etablert en sikkerhetsavstand på 100 meter.

– Er det fare for at vindmølla kan falle ned?

– I utgangspunktet er det fare for det, uten at jeg er noen ekspert på området, sa Øie torsdag ettermiddag.

– Det er umulig å si om vindturbinen vil falle ned, og vi ønsker derfor at alle tar hensyn til det og holder seg på avstand. Det viktigste for oss nå er å opprettholde sikkerheten slik at ingen kommer til skade, uttrykker kommunikasjonsrådgiver Erik Dahl hos NTE.

Ifølge politiet begynte brannen å avta ved 18.30-tida – og NTE sperret vegen inn til turbinen med en bom. Politiet har avhørt et vitne og oppretter sak på hendelsen.

Oppstart på prosjekt til 400 millioner kroner i vår Vindparken i Nærøy gjenreises Vindmølleparken på Hundhammerfjellet skal bygges opp på ny med 14 turbiner. Utbygginga til 400 millioner skal være ferdig i fjerde kvartal 2020.

Ny vindmøllepark

Det er NTE som eier vindturbinen. Ifølge Dahl er det ikke store verdier som har gått tapt i brannen.

– Dette er forskningsturbiner fra Scanwind som har gjort jobben sin. De skulle plukkes ned, og arbeidet var planlagt startet i februar, forteller Dahl.

Området skal ryddes for å gjøre plass for de nye vindturbinene i regi av Trønder-Energi og det tyske kommunalt eide Stadtwerke München Gmbh.

Vindmølleparken på Hundhammerfjellet skal bygges opp på ny med 14 turbiner. Utbygginga til 400 millioner kroner skal være ferdig i fjerde kvartal 2020.

– Alle turbinene så nær som to skal rives i løpet av våren. Med de to gamle og 12 nye blir det 14 turbiner. Transformator og vegnett ligger allerede klart. Investeringene ligger i nye Vestas-turbiner og fundament, sa direktør i NTE Energi, Kenneth Brandsås til NA tidligere i januar, som mener dette må bli en svært positiv sak for Nærøy kommune.