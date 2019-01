NAMDALSAVISA

NAMDALEN: Det har vært ei rolig natt i Namdalen.

– Det har vært helt stille. Vi hadde kanskje forventet at det skulle komme noen trafikkmeldinger, men det gjorde det heller ikke, heldigvis, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Trond Volden.

Mildvær

Yr.no melder om vanskelige kjøreforhold i Trøndelag fra torsdag morgen til fredag kveld. Kjøreforholdene skyldes en kombinasjon av sterk vind og snøbyger.

Langs kysten kryper gradestokken opp mot null, og noen steder, som Rørvik og Leka, blir det plussgrader.

Dette er tekstvarselet for Trøndelag fra yr.no: Bris av skiftende retning. Spredte snøbyger. Fra sent i formiddag økning til nordvest stiv og periodevis sterk kuling utsatte steder. Snøbyger. Sent i formiddag og i ettermiddag utrygt for torden.

Kostholdet må endres

På topp hos VG finner du i dag en sak om en ny rapport som sier at inntaket av rødt kjøtt og sukker må halveres, om verdens stadig økende befolkning skal kunne sikres nok mat.

Hytteplaner gir reaksjoner

I NA kan du lese at planer om hyttefelt på Abelvær har fått ungdommen til å reagere. De mener et hyttefelt vil gå utover badestranda og friluftsmulighetene i området.

Du kan også lese om fagdagen som Helse Nord-Trøndelag arrangerte, for å opplyse ordførere, rådmenn og kommunalsjefer om ambulansetjenesten.

Designtrykk blir Fagtrykk En snart 100 år gammel trykkerihistorie lever videre i Namsos – men nå under navnet Fagtrykk.

200 deltok i karusellrenn i lysløypa på Spillum Onsdag kveld var det duket for karusellrenn på Spillum Skistadion.