KOLVEREID: Etter å ha fått et knepent flertall av stemmene torsdag kveld, kunne Espen Lauritzen juble over å være Senterpartiets ordførerkandidat – noe som betyr at han nå har muligheten til å bli den første ordføreren i Nærøysund kommune.

– Nå har jeg en litt ut av meg selv-følelse, smilte den ferske toppkandidaten etter resultatet var klart.

– Jeg var helt borte da de leste opp resultatet. Jeg velta en kaffekopp uten at jeg fikk det med meg selv. Og jeg tror ikke at det har gått opp helt for meg ennå heller.

Har vært urolig

Lauritzen forteller at han følte at det kunne gå vegen, men at det ikke var med stor overbevisning.

Da resultatet ble lest opp viste det seg at han hadde vunnet over Steinar Aspli med 55 mot 51 stemmer.

– Jeg tror ikke jeg har kjent på ei sånn urolighet som dette før, sier han.

Lauritzen forteller at den siste tida har vært preget av at medlemmene har ønsket to forskjellige kandidater.

– Så jeg har vært veldig usikker. Men jeg har troa på at mitt kandidatur er det rette, og mener det er viktig med en kandidat som har føtter i begge leirene.

Han påpeker at han uansett resultat hadde ville stått på lista.

– Nå starter jobben, og jeg håper jeg får ta over ordet etter valgdagen, sier han.

Håper på støttespillere

På slutten av nominasjonsmøtet torsdag kveld tok han ordet for å takke medlemmene for tilliten.

– Jeg har stor respekt for Steinar Aspli som var benkeforslaget. Han har gjort et fabelaktig arbeid som er et godt utgangspunkt for at vi skal bygge opp den nye kommunen slik vi ønsker at den skal se ut, sa han.

– Jeg er helt avhengig av å ha han som støttespiller, og det håper jeg også at Kjartan Tørum vil være. Vi har jobbet godt sammen.

– Jeg gleder meg virkelig til å jobbe videre, og jeg takker for tilliten.

