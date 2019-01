Forårsaket trafikkulykke og stakk fra stedet

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Klokka 09.18 fikk politiet melding fra en person som hadde vært involvert i et trafikkuhell på E6 ved Kjelmoen i Namsskogan.

Melder kunne fortelle at det hadde kommet et kjøretøy over i hans kjørebane. Det møtende kjøretøyet hadde sneiet mannens bil og forårsaket materielle skader.

Etter sammenstøtet hadde den andre bilen imidlertid ingen planer om å stoppe, og kjørte videre fra stedet, melder politiet.

– Vi prøver nå å fange opp den andre bilen, sier Ole Petter Hollingen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har i første omgang sendt en patruljebil for å lete etter den mistenkte.

– Etter hvert vil vi også foreta et avhør med melder, men i første rekke skal vi prøve å få tak i den andre bilen, for ellers har vi ingen sak, sier Hollingen.