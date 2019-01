Sturla Valø til minne

NAMDALSAVISA

Våren 2018 ble vi kontaktet av en blid og hyggelig mann. Han var interessert i å begynne i jobb hos AQS Rederi. Han fortalte om seg selv og sin bakgrunn. 24. juli 2018 startet Sturla på arbeid hos AQS. Sturla mønstret på som skipper om bord på båten Troll.

Sturla viste allerede i sitt første møte med oss at han var en person som skapte tillit. Det tok ikke mange dager før vi forsto at Sturla var riktig mann på riktig sted. Sturla fikk god kontakt med sitt mannskap, og de skapte til tross for kort fartstid sammen, et miljø som både var hyggelig og trygt for alle parter. Sturla representerte godt sjømannskap etter mange år som sjømann/fisker, det fikk AQS nyte godt av den korte tiden Sturla var ansatt hos oss.

Med sitt gode humør og evne til å bry seg om sitt mannskap, ble Sturla raskt en del av teamet om bord på Troll.

Torsdag 13. desember var Troll i arbeid utenfor Harstad. Da kontoret hadde kontakt med båten utpå dagen, kunne Sturla forteller at han hadde fått influensa. Det ble spurt om han trengte avløsning, men det ville ikke Sturla høre snakk om. Han ønsket ikke å gå i land, influensaen skulle kureres med paracet og litt roligere aktivitet til påfølgende søndag, da skulle Troll over på nytt oppdrag. Men influensaen utviklet seg, allerede påfølgende helg ble Sturla innlagt på sykehus i Harstad. Sykdomsforløpet hadde dessverre utviklet seg til det verre på kort tid.

Torsdag 03.01.19 ble en ufattelig trist dag for alle oss som kjente Sturla. At vi skulle få beskjed om at Sturla var død, er både meningsløst og vanskelig å forstå. Det har vel ennå ikke helt gått opp for oss.

Sturla greide til tross for sitt relativt korte ansettelsesforhold i AQS å sette spor etter seg. Han var flink i sitt arbeid, pålitelig og engasjert. Vi skulle så gjerne hatt Sturla sammen med oss i mange år framover. Sturla vil bli savnet i AQS.

Våre varmeste tanker går til dere etterlatte.

Hvil i fred.

Fra alle kollegaer og venner i AQS.