En person er fløyet til sykehus etter trafikkulykke med tre vogntog involvert på E6 i Grong

GRONG: Nødetatene rykket søndag kveld ut etter en kollisjon mellom tre vogntog ved Laksakvariet i Grong.

– Brann og helse er på stedet, og det jobbes med å frigjøre én person. Det er også meldt om diesellekkasje fra det ene vogntoget, sier operasjonsleder Stig-Roger Olsen til adressa.no.

E6 er stengt ved ulykkesstedet.

– Brannmannskaper har fått sjåføren ut av vogntoget nå og ifølge uttrykningsleder i brannvesenet er et helikopter rekvirert. Det er også et tredje vogntog som står fast i bakken, forteller NA-journalist Stein Nervik på stedet like etter klokka 22.00.

Politiet meldte om hendelsen like etter klokka 21.30 søndag kveld.

Skadeomfanget på sjåførene er fortsatt ukjent, men er nå fløyet til sykehus.

Ifølge en av sjåførene skal et av vogntogene ha kjørt forbi et annet vogntog, og idet han la seg inn foran, møter de et nordgående vogntog som mest sannsynlig prøver å bremse. Får sleng, treffer vogntoget som ble forbikjørt, og havner i grøfta.

